Irene, Rayvelis y Danielis: tres dominicanas que inspiran, transforman y empoderan

Hay ocasiones en las que la admiración se convierte en un sentimiento profundo que trasciende lo profesional y se instala en lo emocional. Así me pasa cada vez que pienso en tres mujeres a quienes respeto profundamente, no solo por su impresionante hoja de vida, sino por ese don especial que poseen: el de conectar, inspirar y empoderar a otras mujeres desde la coherencia de su ejemplo y la autenticidad de sus acciones y la bondad de su corazón. Me refiero a Irene Morillo, Danielis Fermín y Rayvelis Roa, tres dominicanas que brillan con luz propia en distintos escenarios de la comunicación, pero que comparten la vocación de servir y y el compromiso innegociable de apoyar a otras mujeres para que enciendan su luz y brillen.

Me llena de orgullo hablar de Irene Morillo, una mujer que ha hecho de la comunicación estratégica y el emprendimiento un verdadero legado. Recientemente reconocida por el Congreso de los Estados Unidos —un hecho que en sí mismo es historia—, su trayectoria ha quedado inmortalizada en la IV edición del libro Hispanas Influyentes, archivado en la Biblioteca del Congreso. Irene es mucho más que una empresaria que empezó en 2007 y que ha trabajado con marcas globales y figuras de renombre. Es una arquitecta de sueños colectivos, generadora de oportunidades, impulsora del talento femenino. Su movimiento Poder en Tacones ha transformado realidades y su liderazgo ha sido reconocido por Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas del 2023. Pero más allá de sus logros, que son muchos, lo que la hace única es su capacidad de tocar el alma de quienes la escuchan. Irene es especial por su carisma y por la decisión poderosa que ha tomado de acompañar a otras mujeres a descubrir su valor. Irene no solo habla de empoderamiento: lo provoca.

Rayvelis Roa representa la elegancia del pensamiento estratégico. Con más de 12 años en el sector público y privado, se ha ganado su lugar como una de las voces más influyentes en temas de liderazgo, marca personal y comunicación. Mentora certificada por la Red de Mentoring de España, speaker internacional, consultora en la firma Enfoque, primera vicepresidenta de Anmepro-BPW, directora de comunicación en Dominican Sisters, coautora de Hispanas Influyentes y articulista destacada. Sí, todos esos títulos le preceden. Pero detrás de cada uno hay una mujer generosa, cercana, íntegra y auténtica. Una mujer que no esconde sus raíces ni teme referirse a sus inicios. Una profesional que convierte cada conversación en un acto de aprendizaje y cada palabra en una herramienta de transformación. Rayvelis tiene la capacidad de guiar sin imponer, de enseñar sin alardear, de inspirar desde la humildad. Y eso la hace inolvidable.

Y si hablamos de compromiso con la información y la educación financiera de las mujeres, tengo que detenerme en Danielis Fermín. Una joven y talentosa periodista. Rigurosa, apasionada y comprometida, es la mente creativa detrás de la revista Dinero Mujer, un espacio desde donde pone en valor el emprendimiento y liderazgo femenino desde la óptica económica. Su labor en el periódico El Dinero, en Funglode, en medios como Forbes Dominicana o Listín Diario, así como su rol docente en la Universidad Católica Santo Domingo, la consolidan como una voz formadora de criterio. Pero lo más admirable de Danielis no se mide en publicaciones o cargos; está en la grandeza de su fe, su vocación de compartir conocimientos, en su entrega para impulsar a otras mujeres a creer en sí mismas, a organizar su vida financiera y a emprender con propósito. Su libro “Mujer, enfócate y sé valiente” es un reflejo fiel de lo que ella es: una guía honesta, cercana y profundamente humana.

A las tres las une la pasión por construir comunidad, por allanar caminos. Las miro y veo referentes, pero también veo amigas, aliadas, faros que alumbran el camino de muchas otras mujeres que aún no saben todo lo que son capaces de lograr.

Gracias, Irene, Rayvelis y Danielis, por ser ejemplo, por inspirar sin estridencias y por representar dignamente a la mujer dominicana. Y yo, sencillamente, me siento orgullosa de cada una de ustedes y no podía dejar terminar el Mes de la Mujer sin expresarles mi admiración y cariño.

¡Hasta el lunes!