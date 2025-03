Laura Asilis: un viaje de lujo hacia una historia de éxito forjada con dedicación y amor

Su voz transmite serenidad y calidez, pero también firmeza. Habla con el tono de quien ha aprendido, a lo largo del camino, que la excelencia no solo está en lo que se hace, sino en cómo se hace y, sobre todo, desde dónde se hace. Laura Asilis es más que una exitosa empresaria del turismo de lujo: es una mujer profundamente humana, madre, esposa y profesional que ha sabido construir una marca con alma.

Dedicación, entrega y pasión son las palabras que mejor definen a Laura, fundadora, junto a su esposo Jaime, de Travelwise, una empresa dominicana especializada en experiencias de viajes de lujo que ha trascendido fronteras y hoy es referente regional e internacional.

Enfoque humano

En un entorno turístico cada vez más saturado de opciones y dominado por la tecnología, Asilis ha elegido una ruta distinta: poner a las personas en el centro.

“Hoy, con tanta inteligencia artificial, con tanta conexión digital, nosotros apostamos al vínculo humano, a escuchar con empatía, a entender que cada cliente es único. Esa cercanía no se reemplaza con tecnología”, afirma.

Y esa filosofía es el motor de Travelwise, una firma que tiene 20 años en el mercado gracias a una cultura organizacional cimentada en la calidez, el detalle y el acompañamiento. “Travelwise se parece mucho a mí. Es una empresa alegre, positiva, que ama impactar la vida de las personas con pequeños gestos. Creemos en la fuerza de lo humano, en ese contacto que hace la diferencia y que se queda en el corazón del cliente”, sostiene.

“No vendemos un producto tangible. Vendemos confianza, cariño, profesionalismo. A lo largo de los años hemos construido relaciones globales que nos ayudan a cumplir expectativas, pero el verdadero valor está en cómo acompañamos cada paso del cliente para que logre disfrutar de su destino”.

Laura se define como una líder exigente, pero profundamente empática. Su estilo de gestión combina el perfeccionismo con la comprensión, siempre con el objetivo de formar un equipo que se sienta valorado y motivado.

“Me gusta hacer las cosas bien o no hacerlas, y eso me lleva a pedir lo mejor de los colaboradores. Pero también entiendo que todos tenemos días buenos y días difíciles. Ahí entra el toque humano: saber cuándo apretar y cuándo soltar”.

Su visión del liderazgo va más allá de los procesos, está anclada en los valores que la han guiado desde sus inicios. “Uno puede aprender técnicas, pero el liderazgo nace de la esencia. Tus valores, tu historia, lo que aprendiste en casa… eso se refleja en cómo diriges los equipos en una empresa”.

Pero no todo ha sido color rosa, detrás del éxito también ha habido tropiezos que han puesto a prueba su resiliencia. “He pasado por momentos duros, incluso traición, pero cada obstáculo me ha hecho más fuerte y prefiero agradecer cada caída, porque cada proceso me ha dejado una lección”, concluye Asilis.

“No se puede ser una gran empresaria si tu vida personal está en caos. Aprendí que el equilibrio entre mi pasión profesional y el amor a mi familia es la base del verdadero éxito”. Laura Asilis

Reconocimientos

Laura Asilis es un testimonio inspirador de cómo el éxito se construye con talento, pero también con alma. Tras dos décadas de trabajo continuo, las recompensas han llegado en forma de importantes distinciones internacionales. Este año, fue incluida por tercer año consecutivo en la A-List 2025 de Travel + Leisure, una de las listas más prestigiosas del turismo global, y por primera vez en la selección de Condé Nast Traveler, como una de las mejores asesoras de viajes de lujo del mundo.

“Ver mi nombre en esas listas me llena de gratitud, pero también de compromiso. Quiero seguir educándome, trabajando con objetividad y cuidando la esencia humana de la marca”.

Aprendizaje

“En estos 20 años he aprendido que todo tiene un propósito, aunque no lo veamos de inmediato. Además, que no todo debe ser perfecto. Lo importante es avanzar, soltar lo que pesa y seguir caminando con autenticidad”.