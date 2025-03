Zoe Saldaña y Juan Luis Guerra: con acento dominicano, así se escribe un nuevo capítulo del cine

La industria del cine global ha sido testigo de dos momentos que llenan de orgullo a la República Dominicana: el reciente galardón recibido por Zoe Saldaña en la gala de los Premios Oscar, y la nominación a los Premios Platino de “Capitán Avispa”, la producción animada de Juan Luis Guerra. Ambos reconocimientos celebran el talento, y refuerzan la presencia caribeña en los escenarios cinematográficos más prestigiosos del mundo.

Zoe Saldaña, actriz de raíces dominicanas, ha construido una carrera sólida y ejemplar en Hollywood, posicionándose como una de las figuras femeninas más influyentes del cine contemporáneo. Desde sus primeras apariciones en títulos como "Center Stage" o "Pirates of the Caribbean", hasta convertirse en ícono de franquicias como "Avatar", "Guardians of the Galaxy" y "Star Trek", su versatilidad y presencia han trascendido géneros, culturas y generaciones.

Este año, su nombre resonó con fuerza en la ceremonia de los Premios Oscar, donde fue galardonada por su contribución a la industria cinematográfica, en una categoría que reconoce la trayectoria y el impacto cultural de artistas que han transformado el panorama del cine internacional. Su discurso, emotivo y poderoso, incluyó palabras en español con un claro guiño a sus raíces caribeñas, lo que reforzó el sentido de pertenencia y orgullo para toda la comunidad dominicana.

Capitán Avispa: la animación dominicana da un paso al frente

"Capitán Avispa", el ambicioso proyecto animado de Juan Luis Guerra, ha sido nominado a los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Más que un logro artístico este reconocimiento es un símbolo del avance técnico y narrativo del cine dominicano. Con una propuesta estética vibrante, una historia cargada de valores y el inconfundible sello musical de nuestro Juan Luis, la película se posiciona como una de las grandes apuestas de animación de la región.

La nominación de "Capitán Avispa" evidencia que el talento dominicano no solo exporta música, sino que también empieza a escribir capítulos memorables en la industria cinematográfica. Es una señal de madurez, de expansión de horizontes creativos y de una apuesta por elevar la calidad del cine hecho en el país.

Más que premios: un mensaje al mundo

Ambos reconocimientos —el Oscar a Zoe Saldaña y la nominación de "Capitán Avispa"— representan más que logros individuales. Simbolizan el crecimiento de una identidad cultural que se abre camino en el lenguaje universal del cine. Es un mensaje claro de que República Dominicana tiene voz, talento, creatividad y una narrativa propia que merece ser contada y aplaudida.

Desde el lente de la comunicación estratégica, estos hitos fortalecen la marca país, posicionan la producción audiovisual dominicana en el mapa global y generan una poderosa conexión emocional con la diáspora y las nuevas generaciones de artistas.

El cine, como vehículo de cultura y proyección internacional, encuentra hoy en estos nombres una inspiración. Y nosotros, como país, tenemos motivos para celebrar que nuestras historias, nuestras voces y nuestros talentos están conquistando pantallas y corazones en todo el mundo.

Ahora, como buenos dominicanos, estamos listos para aplaudir con emoción cuando Juan Luis Guerra suba al escenario de Premios Platino para recibir su galardón.

¡Hasta el lunes!