Cayacoa Group presenta su ‘Acuerdo 360’

En un encuentro en el exclusivo Beach Club The Pearl de Punta Cana, Cayacoa Group Dominicana presentó en sociedad su innovadora alianza estratégica con Archipiélago International para la gestión integral del proyecto Cáicu at Coral Golf Resort. Allí, también se oficializó el acuerdo con The Agency, encabezado por Peter Torkan, para la comercialización exclusiva de este desarrollo inmobiliario de lujo.

El acto contó con la participación de Imanol Ojer, vicepresidente ejecutivo de Cayacoa Group; Gerard Byrne, Director Gerente General de archipiélago internacional, para las Américas; Steven Arkon, delegado de The Agency en República Dominicana, y el propio Peter Torkan, quien viajó desde Toronto para la ocasión. Más de 200 invitados disfrutaron de una jornada donde se expusieron los detalles de esta colaboración única.

Cáicu at Coral Golf Resort abarca un ambicioso desarrollo de 1,800 habitaciones en nueve parcelas, destacándose por sus componentes innovadores: Caicu Condos, un residencial de 304 apartamentos de una, dos y tres habitaciones, Aston Coral Golf Residences by Cáicu, más de 400 residencias tipo condohotel de categoría superior, y Gran Aston Coral Golf Resort & Spa by Cáicu, un hotel de 180 habitaciones de lujo.

El vicepresidente ejecutivo de Cayacoa Group, Imanol Ojer, expresó su satisfacción por este acuerdo: “Hemos logrado una propuesta 360 grados en la promoción, gestión y comercialización de Cáicu at Coral Golf Resort, garantizando el éxito de un proyecto que redefine el modelo de inversión turística inmobiliaria en República Dominicana”.

Gerard Byrne, Director Gerente General de Archipiélago Internacional, destacó: “Nos entusiasma este proyecto, en el que pondremos a disposición nuestra experiencia global en la gestión de más de 80,000 plazas hoteleras, incluyendo un significativo desarrollo en el Caribe”.