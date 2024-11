Unas líneas para Henry Coradín en su 20 aniversario

En mi carrera como editora de las páginas Sociales, de Listín Diario, he tenido el privilegio de conocer a muchas personas. Algunas solo van y vienen como parte de la dinámica, otras, van marcando una huella, y en cada oportunidad de interactuar confirman que comunicar es un arte.

En esta corta lista tengo el nombre de Henry Coradín, quien ha demostrado ser un referente indiscutible en la gestión de las Relaciones Públicas. Su enfoque estratégico, sensibilidad y meticuloso trabajo, lo distinguen entre los profesionales del sector.

Coradín no solo posee un vasto conocimiento en comunicación, sino que también comprende profundamente la importancia de proyectar la esencia de cada evento. Tiene una habilidad singular para identificar los aspectos clave que verdaderamente importan y presentarlos de una manera que resalta los valores de la marca. Cada detalle, por pequeño que parezca, cuenta en su enfoque, y su ojo clínico garantiza que nada pase desapercibido.

Lo que más admiro de su labor es su respeto por el trabajo periodístico. Henry se ha ganado la confianza y admiración de quienes trabajamos en las publicaciones sociales por su transparencia, accesibilidad y cortesía profesional. Siempre está dispuesto a responder con claridad y respeto, construyendo una relación de mutuo entendimiento entre sus clientes, los medios de comunicación y su audiencia.

Además de su incuestionable profesionalidad, Henry irradia calidad humana, una cualidad escasa por estos “predios de la comunicación” donde el ego suele apoderarse con facilidad de las personas. Es un defensor de la colaboración, lo que lo convierte en un valioso aliado en un entorno donde las relaciones se fundamentan en la confianza. Su capacidad para conectar con los representantes de los medios y entender sus necesidades refleja la asertividad que pocos logran alcanzar.

Recientemente estuve de cerca celebrando las primeras dos décadas de logros y evolución de su marca, un trayecto de crecimiento continuo y aciertos estratégicos avalados por su experiencia y capacidad de adaptación a un mundo en constante cambio.

Henry, 20 años de trayectoria no se logran por casualidad, y menos en un mercado tan desafiante y competitivo. Es un privilegio ser testigo de cómo, con esfuerzo, dedicación y una visión inquebrantable, has construido un legado que no solo ha transformado marcas, sino que también ha impactado vidas.

Muchos coincidimos al aplaudir al profesional impecable que eres y al líder inspirador que ha sabido formar un equipo comprometido y talentoso. Cada paso de avance refleja el amor y la pasión que imprimes en todo lo que haces. Hoy celebro contigo y con todos los que han sido parte de este camino.

Gracias por recordarnos que la comunicación, cuando se hace desde el corazón y con propósito, tiene el poder de trascender. Que estos 20 años sean solo el inicio de nuevas historias, éxitos y sueños cumplidos. ¡Enhorabuena!

¡Hasta el lunes!