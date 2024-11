Excel celebra su 22 aniversario

Excel, el grupo líder en banca de inversión del país, celebró su vigésimo segundo aniversario con una misa de acción de gracias oficiada por el padre Luis Armando Silva en la Iglesia Nuestra Señora de la Altagracia.

Al finalizar la ceremonia, el presidente de Excel, Alberto Cruz Acosta, ofreció unas emotivas palabras: “Siento una profunda gratitud y alegría por todo lo que juntos hemos logrado. Me llena de mucha satisfacción y orgullo ver cómo hemos crecido y evolucionado a ser una mejor empresa. Además, resaltó: “En momentos como este, es importante hacer una pausa y reconocer el valor de lo que hemos construido. No solo como empresa, sino como una comunidad que se ha sostenido con los valores que nos unen. Este aniversario no solo marca un hito en nuestra historia, sino que también nos recuerda la importancia de seguir trabajando con integridad y fe.”

Cruz Acosta destacó que "la verdadera riqueza de Excel no se mide en cifras, sino en las relaciones que hemos construido y el impacto que hemos generado como equipo en nuestro entorno". Además, subrayó, que este aniversario renueva la determinación de la empresa de seguir avanzando, manteniendo la excelencia como su norte. Invitó a los presentes a seguir construyendo juntos un futuro donde los desafíos se transformen en nuevas oportunidades y donde el crecimiento sea el reflejo del esfuerzo colectivo.

Aristides Rubio, Dafne Contín, Denisse Fondeur, Alberto Cruz, Banahí Tavárez y Antonio Jorge.Cortesía de los anfitriones

Napoleón Estévez, Katy Joa, Alberto Cruz y Joel Santos.Cortesía de los anfitriones

Alberto Bergés, Fabiola Rodríguez y Arístides Rubio.Cortesía de los anfitriones

Antonio Jorge y Banahí TavárezCortesía de los anfitriones