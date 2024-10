Desde una nueva Constitución a 'Palmeras en el Jardín'

Nuestra sociedad está muy movida política y emocionalmente en estos días. El pasado domingo, luego de mi salida de misa decidimos darnos un cariñito y fuimos a uno de los restaurantes que más me gustan del polígono central. El motivo fue que muchos de los que asistieron a la proclamación de la nueva Constitución, decidieron festejarlo. Poniendo los puntos sobre las íes todos eran oficialistas. ¡Me quede sin pitos ni flautas! Aunque optamos por otro lugar.

Presidente Abinader

Luego vi diferido el discurso del presidente de la República, las equivocaciones en varias ocasiones del presidente del Senado, el hombre tenía metido de “ceja a ceja “que era 27 de febrero. Muchos buscando cámaras muy felices, vestidos de negro, acogiendo la tradición en el protocolo cuyo código de vestimenta en invierno es de negro y en verano de blanco. Para recordar fue el fallecido expresidente Joaquín Balaguer, en 1973 que lo estableció mediante decreto.

Luis González

Viendo los videos y las fotos de la destacada participación del

politólogo, internacionalista y sinólogo dominicano, Luis González, en la celebración de los 70 años de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero y los 75 años de la proclamación de la República Popular China, el evento social lo encabezó el presidente de China, Xi Jinping. Tuvo lugar en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, en horas de la mañana y se inició con un banquete de bienvenida encabezado por el canciller Wang Yi.

Alejandro Sanz

Mis amigas saben que soy fan a morir de Alejandro Sanz, a quien nunca he querido conocer, aunque me han sobrado las oportunidades. Recuerdo la primera vez que lo vi a la distancia fue en un “restaurancito” de los que rodean la Plaza Mayor en Madrid, España, todavía no había alcanzado la fama con la que retoza hoy. El inmenso artista se levantó de sus propias cenizas y vuelve a sus raíces con una probadita de lo que será su increíble álbum musical.

Palmeras en el Jardín

El cantautor ha acaparado la atención con el lanzamiento del tema «Palmeras en el Jardín» con el cual regresa por todo lo alto, con esta historia que trae lo más íntimo de él, donde recoge lo vivido con su último amor Rachel Valdés. «Todas mis canciones tienen una destinataria», confesó, Sanz.

Finalizo con lo que dice Alejandro en este tema: “Le di la vuelta a mi mundo pa’ que se pareciera a ti. Pero por más palmera que plantemo’ en el jardín. Esto jamás será la Habana, yo siempre seré Madrid”.

¡Dios con nosotros!