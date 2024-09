Ichanell Rodríguez: una líder comprometida con apoyar la lucha contra el cáncer

La lozanía del rostro de Ichanell Rodríguez contrasta con el gran compromiso que ha asumido en la lucha contra el cáncer. Detrás de su semblante sereno y sonriente, se encuentra una mujer incansable, que trabaja para mejorar la calidad de vida de aquellos que enfrentan la enfermedad. Y, desde el 2019, ha decidido dedicar su vida a transformar la adversidad en esperanza.

Abogada de profesión, su carrera se fortalecía en el Centro de Tratamiento Oncológico (Oncoserv), donde, poco a poco, fue involucrándose en las causas sociales que rodeaban el entorno. Y fue ese deseo de servir lo que la llevó a ser la presidente de la Fundación Oncoserv, una organización que se dedica a brindar apoyo económico y emocional a los pacientes de cáncer de escasos recursos que visitan el centro de salud.

Rodríguez, con su carácter empático y solidario, se ha enfrentado al desafío de trabajar cerca de pacientes en situaciones extremadamente difíciles. “Intento no involucrarme emocionalmente porque soy muy sensible, pero es imposible no sentir la necesidad de ayudar a quienes más lo necesitan, lo aprendí de mi familia”, comenta al equipo de Listín Diario.

“La realidad es que el cáncer no distingue clases sociales, pero las posibilidades de luchar contra él sí dependen, en gran medida, de los recursos disponibles”, señala Rodríguez.

La referida entidad se destaca por su capacidad para canalizar ayuda y hacer que llegue a quienes más lo necesitan, garantizando que los tratamientos estén al alcance de todos.

“Muchas de las personas que nos visitan en busca de los servicios no tienen ni pasaje para regresar a sus hogares, por eso cada donación es importante, es una esperanza y puede cambiar el día de alguien”, afirma Rodríguez, subrayando la importancia de la solidaridad para apoyar a los pacientes en la lucha contra el cáncer.

Cápsula Rosa

La sensibilidad de Ichanell Rodríguez conjuga perfectamente con su pasión por la moda, y ha sido el motor que la ha impulsado a crear iniciativas como ‘Cápsula Rosa’, un proyecto que reúne a varios diseñadores de moda, quienes, con su talento y compromiso social, confeccionan una blusa exclusiva que es vendida a un precio accesible con el propósito de recaudar fondos para la Fundación Oncoserv.

“Cada pieza es una manifestación de solidaridad y estilo, destinada a apoyar a los pacientes de cáncer en su lucha. Porque la moda también puede ser una herramienta de cambio y esperanza”, afirma Rodríguez, destacando la importancia de unir fuerzas entre diferentes sectores para una causa tan noble.

Gracias a su liderazgo, la fundación se ha consolidado como un pilar de esperanza en la comunidad oncológica dominicana. Sus iniciativas son un reflejo del compromiso de Rodríguez y su equipo por ofrecer una ayuda digna a quienes, enfrentándose al cáncer, buscan un apoyo oportuno.