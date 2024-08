Archipiélago International y Noval Properties anuncian gestión de nuevos proyectos

Representantes del grupo de gestión hotelera Archipiélago International y Noval Properties, desarrollador inmobiliario de República Dominicana gestionarán seis proyectos condo- hoteleros en el país. Los inmuebles están ubicados en la zona de Punta Cana, Bávaro y Cap Cana.

Se trata de Reserva Real by Harper, con 187 unidades de estilo vanguardista. En la Marina de la ciudad destino Cap Cana, Harbor Bay by Aston, con 186 unidades y Juanillo Hills by Aston próximo a playa del mismo nombre con 60 unidades.

Además, en Cana Bay, el exclusivo resort de playa y golf, Poseidonia By Aston con 1,319 unidades, Coral Cove by Aston con 72 unidades y Riviera Bay by Aston con 110 unidades

“Son proyectos únicos, que marcarán un antes y un después para los productos condo- hoteleros de sol y playa en la República Dominicana, que garantizarán una experiencia inigualable al huésped desde la reserva hasta el checkout”, señala en un documento de prensa, José Luis Leonardo, vicepresidente de Archipiélago para las Américas.