Carlos Mendoza en el Codia

Pocas candidaturas han alcanzado tantas expectativas, como ha ocurrido con el ingeniero electromecánico Carlos Eligio Mendoza, quien acaba de tomar posesión como presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), al juramentarse en el auditorio Manuel del Cabral, de la Primada de América, la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Al encabezar la directiva para el período 2024-2025, este profesional de La Romana, viene de ser secretario general de la saliente directiva nacional del gremio, que presidió el agrimensor Juan Villar. Ocurre que los ojos están puestos en la reingeniería que promete la actual gestión, ante las necesidades, proyectos, relaciones y mejoras a lo interno que incluyen remodelar el local del Padre Billini, donde opera la sede nacional. Sacar provecho de la tecnología, unificación, impregnar optimismo y buen manejo de los recursos, junto a mejora de los profesionales, en capacitación, forman parte del programa que se propone para este año de gestión, cumpliendo el rol de Asesor del Estado y aportar el desarrollo del país. Así dará seguimiento a la gestión 2021-2022 que encabezó el ingeniero Dolores Núñez, con mucho brillo.

El Guarapo de Ramón, ‘El Azuano’

Se ha hecho viral, la entrevista que le hice en vivo en Facebook, al inventor y mecánico seibano, Ramón Padilla, mejor conocido como El Azuano, hijo de Rosita y hermano de Ramón y Mamilio. El impacto que ha logrado con su bebida es sorprendente, sobre todo por el hecho de que no contiene, ni agua, ni azúcar, una tendencia para quienes desean estar ´Gym´. La pegada coincido con el calor y ya hay gente de Higüey y La Romana que me ha llamado para que le haga reservación y le ponga en contacto con el ingenioso, quien no es la primera vez que trae algo novedoso. En una ocasión visitó el LISTIN, para un motor que circulaba con agua, junto a Rafa Chuan, luego el cine mudo lo montó en el barrio, entre otras cosas. Un verdadero emprendedor, cuya bebida alcanza fama, y se le sugiere la registre en Inaipi.

La señal de la Z 101

Cuando el hoy desaparecido y recordado, locutor y experto en radiodifusión Willy Rodríguez dirigía la estación la Z 101, recuerdo que viajaba cada cierto tiempo a la región Este, donde además de buenos amigos como el empresario radial Frank Micheli, dio oportunidad a Israel Morales y Yanelín Ciprian para laborar en ese medio tan importante, donde también Eddy Febles, participó de forma activa.

La frecuencia 101.1, 101.3 y 101.5 de la Frecuencia Modulada, se escuchaban con potencia y este veterano estaba atento al sonido y la fidelidad de la estación propiedad del conocido empresario Bienvenido Rodríguez Durán. Como hay tan buen equipo de profesionales en ese medio, en los últimos tiempos, alguien debería ocuparse de monitorear esta estación, que ni en El Seibo, Hato Mayor. ni en La Romana suena con la potencia de hace pocos años, e incluso a veces en ninguna de las tres se escucha o con debilidad, sin que anuncien reparaciones. El peso de esa estación, se debe cuidar, dada la audiencia con que cuenta, pero en este caso su señal para la región Este, se torna floja y se pierde con mucha frecuencia. Revisen, por favor!

La feria de Agani

Además de los toros que le llevan a la Virgen de la Altagracia, como una tradición de la feligresía católica a mediados del mes de agosto de cada año, siendo Higüey, donde se celebran fiestas patronales en dos ocasiones, la feria de Agani, en los corrales de la entidad, ahora un multiusos que construyó el actual gobierno que encabeza el presidente Luís Abinader, es una tradición que atrae la ´crema y nata´ de la zona, la capital y diversos pueblos del país. Ganaderos y terratenientes exponen los mejores animales de sus fincas, se realizan espectáculos y ventas de productos relacionados la agricultura y la ganadería, además de un programa de algo más de una semana.

Los higüeyanos, gustan de hacer las cosas elegante, son ‘comparones’ y buenos anfitriones, por lo que el programa se extenderá hasta este domingo 18 de agosto, sin que se descarte una visita del presidente Luís Abinader, aunque aún no se ha confirmado.