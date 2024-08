Listín Diario 135 años y vamos por más

Las celebraciones continúan… Agosto es el mes donde afloran sentimientos del deber cumplido en los ejecutivos del Listín Diario, el tiempo pasa, pero llegar a 135 años no es fácil si tomamos en cuenta que han sido a favor de la democracia a través de un apego a la verdad, al bien común y honestidad.

El decano de la comunicación ha sido faro de luz, un referente de varias generaciones. Hoy en medio de la complejidad que se vive en este siglo 21, sigue marcando la ruta en materia informativa, y sigue imponiendo los temas de interés.

Han sabido sortear la novedad que ha traído la tecnología abriéndose camino en este mundo digital donde comenzó una nueva historia comunicacional.

Bonita celebración

Con una especial eucaristía celebraron tan significativa fecha en nuestra Catedral Primada de América donde se dieron cita reconocidas figuras de distintas áreas del quehacer humano.

Allí, en la primera fila, el empresario José Luis Corripio Estrada “Pepín”, Manuel Corripio, presidente de Editora Listín Diario; Gema Hidalgo de Vargas, administradora general de los medios impresos y digitales de Grupo Corripio; Rosanna Rivera, directora de Revistas y Comunicaciones y nuestro querido director, Miguel Franjul.

Miguel Franjul

En este aniversario me imagino que el maestro, cómo me gusta llamarle Miguel Franjul, quien lidera el equipo de profesionales donde se conjuga la experiencia de notables profesionales y el florecer de una nueva cosecha de periodistas, debe estar muy feliz por los resultados. Don Miguel, junto a hombres y mujeres ha logrado un equipo formidable, una comunidad, una familia de amor y compromiso donde el ego no tiene espacio porque cada uno ha puesto sus dones y talentos a favor de los demás y de lo que les interesa a los lectores, investigando y destacando lo que no está bien en el país y resaltando lo qué hay que aplaudir con firmeza y buena voluntad.

Sus héroes

Felicitamos a quienes ponen todo su esfuerzo y dedicación para que este oficio se dignifique cada día a través de una elaborada publicación. Al sub- director, Fabio Cabral Tomás; Tomás Aquino Méndez y Juan E. Thomas, editores en Jefe; Juan Salazar, subjefe de Redacción; Felipe Ciprián, jefe de cierre; Félix Lugo, editor de Diseño. A los editores quienes impregnan a sus páginas belleza, creatividad y calidad: Celeste Pérez, en las sociales; Ramón Almanzar, entretenimiento; Martha Quéliz, que nos conecta con la vida misma; Cándida Acosta, economía; Hector J Cruz, deporte, Doris Pantaleón, salud.

Como dijeron mis profesores en las aulas de mi alma mater, UASD, que los periodistas no son noticias, porque ellos son los que visibilizan las noticias; pero en esta ocasión hay que reconocer su ética, integridad y entrega en sus trabajos de investigación, historias, y reportajes. Mis aplausos.

Orgullosa de ser parte del Listín

El Listín Diario tiene un arraigo tan grande en la psique de la población, “Si el Listín lo dice es verdad “, lo he oído desde que tengo uso de razón. Por eso me siento tan orgullosa de ser parte de esta familia periodística y extendida en mi corazón. Felicidades a todo el personal, seguimos celebrando estos 135 años…. ¡Vamos por más!

¡Dios con nosotros!