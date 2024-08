Moviti presenta el Volvo EX30

Moviti, Movilidad Inteligente Martí, presentó el Volvo EX30, un nuevo estándar en su segmento de SUV compacto en términos de electrificación, diseño y funcionalidad con el EX3.

El Volvo EX30 es el inicio de una imagen más joven y aventurera de la marca. Recién galardonado con el premio “Red Dot Best of the Best Product Design 2024”, que reconoce la excelencia en el diseño de acuerdo con cuatro principios básicos: calidad del funcionamiento, poder de seducción, uso y la calidad de la responsabilidad. Además, fue escogido como el “Auto del Año” por The Sun y como el “SUV/Crossover compacto del Año” de los News UK Motor Awards.

Camila Elmúdesi y Carlos Tapia.CORTESíA DE LOS ORGANIZADORES

Mónica Armenteros y Adriana Torrón.CORTESíA DE LOS ORGANIZADORES

Nicole Torres y Guillermo Aponte.CORTESíA DE LOS ORGANIZADORES