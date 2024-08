Partió Piero Giacosa, presidente de Marina Casa de Campo

El legado del visionario constructor y emprendedor de la Marina de casa de Campo, de nacionalidad italiana, Piero Giacosa, un verdadero enamorado de La Romana y la República Dominicana, estará presente por mucho tiempo, aunque físicamente partió a sus 92 años.

El desarrollador del proyecto, con experiencia en Brasil e Italia quien vino al país para desarrollar el proyecto más atractivo de su género en el Caribe, desarrolló una trayectoria innovadora, impactante y fructífera, con un compromiso y trayectoria inquebrantable y único, que dejarán una huella duradera, en quienes se relacionaron o le conocieron. Junto al arquitecto Gianfranco Fini fueron atraídos al país por gestiones y apoyo de los vicepresidentes ejecutivos de la empresa; ingeniero Eduardo Martínez Lima (fallecido) y el licenciado Ramón A. Menéndez (Papo) hasta lograr consolidar unos de los proyectos más atractivos del mundo en su género.

Sus cenizas van a Italia

Desde que se conoció la información, Dada a conocer con mucha tristeza por la empresa Central Romana Corporación, de la que forma parte La Marina Casa de Campo, las expresiones de tristeza y solidaridad, no se hicieron esperar, entre quienes conocieron la entrega del hoy finado. Sus cenizas, serían llevadas a Italia, su país de origen, tras ser incinerado y por medio de esquelas, se darán a conocer de algún homenaje, con oportunidad de hacer expresiones de solidaridad, con la familia, dado a conocer de forma oficial por la empresa.

Cabildo La Romana reconoce a Marcos Sánchez

Marcos Sánchez, es un comunicador, articulista, educador bilingüe y actor cinematográfico de una aquilatada trayectoria, que acaba de ser reconocido por su trayectoria de 30 años en los medios, desde que descolló con brillantes en el programa ' Fiebre 40' , en la televisión de La Romana. Se aprovechó el contexto del primer Cinefórum que organizó el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de La Romana, para validar la excelencia del veterano crítico de cine, quien bajo el título de "Cine Fórum, Éter Luminoso", organizado por el cineasta local Daniel Moreta Guerrero, estuvo una participación especial, que giró en torno a ser el comentarista/analista del film "Gritos y Susurros" (1972, Ingmar Bergman), tras la exhibición del mismo junto a una sesión de preguntas y respuestas con el público.

Cristian Sinastra y la cultura de La Romana

Una de las noticias más agradables que se ha vivido en el ambiente cultural de La Romana, especialmente viniendo del Ayuntamiento, fue la designación del talentoso joven cineasta Christian Sinastra, como encargado de cultura. Precisamente le tocó entregar la placa a Marcos Sánchez, en las instalaciones de la Aldea Cultural Santa Rosa de Lima, cedidas gentilmente por su incumbente, Jeanne-Marie Giraldi.

Sánchez, al recibir su placa expresó que la aceptaba con mucho cariño porque "el cine en mi vida no es algo que me resulte indiferente", haciendo alusión a su pasión por el popularmente llamado Séptimo Arte desde sus primeros años de adolescencia e instó a los jóvenes a no desistir de sus sueños y a realizar los mismos con "respeto, profesionalidad y pasión". Hay que felicitar el apoyo y la designación de gente valiosa, en el área cultural, el reconocimiento a gente valiosa y el trabajo del personal de Relaciones Públicas del cabildo romanense, una nueva visión que ha impregnado el actual alcalde de La Romana, Eduardo Kery Metivier.