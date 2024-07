Alexandra Izquierdo recibe reconocimiento

En una emotiva ceremonia celebrada en el auditorio de la Casa San Pablo, la empresaria y dirigente política Alexandra Izquierdo fue reconocida como egresada sobresaliente en la septuagésima octava graduación de bachilleres del Colegio Santo Domingo, correspondiente al ciclo escolar 2023-2024.

Esta distinción destaca la trayectoria y el impacto positivo de Izquierdo, quien ha mantenido un estrecho vínculo con la institución educativa.

En su discurso de agradecimiento, la homenajeada expresó su orgullo y gratitud hacia el colegio y resaltó que "me siento orgullosa de que mis padres decidieran en su momento integrarme a este colegio que ha contribuido en la persona que soy hoy", subrayando la influencia del Colegio Santo Domingo en su formación personal y profesional.

Además, felicitó a los nuevos graduandos y les auguró éxitos como futuros profesionales, recordándoles que el aprendizaje es un proceso continuo y sin límites. "Educar a una persona no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía", mencionó.

En la ceremonia 57 alumnos fueron investidos de bachilleres, en un acto presidido por el reverendo José Luis de la Cruz, rector del colegio; Adria García, directora ejecutiva, entre otras autoridades docentes y administrativas de ese centro de enseñanzas.