Llega a República Dominicana ¿Quién es el señor Schmitt?

El actor Patricio León ofreció los detalles de ¿Quién es el Señor Schmitt?, la obra teatral que está siendo presentada en gran parte del extranjero.

La nueva pieza del dramaturgo francés Sebastian Thiéry, estará en escena a partir del19 de julio en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, según explicó el joven.

¿Quién es el señor Schmitt? tiene como argumento al señor y la señora Schmitt, quienes cenan tranquilamente en su casa, cuando de pronto suena el teléfono, pero ellos no tienen teléfono.

Y lo que es más extraño aún, los Schmitt descubren que están encerrados en el interior de una casa que no parece la misma: los cuadros han cambiado, los libros no son sus libros, la ropa de sus armarios no les pertenece y desde ahí el pánico se apodera de todo.

Desde su primera representación en Europa, la obra ha captado el interés de grandes productores, directores y espectadores, lo que ha hecho que se presente en las grandes capitales teatrales del mundo.

En República Dominicana llega de manos del productor y actor Patricio León, quien cuenta que la vio en el 2019 en Madrid y quedó fascinado, por ser un texto inteligente e hilarante, por lo que hizo las gestiones para que el público dominicano pueda deleitarse con su representación.

Manuel Chapuseaux, director de la pieza, indicó que se trata de una comedia surrealista que cuestiona los cimientos mismos de nuestra identidad personal y social.

“lnvito a ver la pieza con la esperanza de que al final de la obra el público no pregunte quién es el señor Schmitt, sino quienes somos nosotros mismos”.