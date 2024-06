Un programa que acompaña a los adolescentes a encontrar su pasión

Para mí es gratificante ver jóvenes tan dedicados y comprometidos, que luchan por sus sueños, que no se detienen en su crecimiento profesional y espiritual. Es el caso de Elisa Tactuk co-fundadora y directora de Truecolor, quien desde que la conozco tiene el deseo de acompañar y orientar a los adolescentes en esta etapa crucial de sus vidas, ayudándoles a alcanzar una adultez más plena, a obtener claridad sobre sus fortalezas, y a diseñar su propósito de vida. Y lo hace mediante la aplicación de diversas herramientas de autoconocimiento y búsqueda de propósito, en su centro.

Buena noticia

La entidad educativa anuncia un Programa Intensivo de Verano, una gran oportunidad para que nuestros hijos de 14 a 18 años para que aprovechen este tiempo sin distracciones para conocerse mejor y tomar decisiones importantes para su futuro. El campamento será semi-presencial, con los dos primeros encuentros en Secundaria Babeque.

Orientación vocacional

Desde que nació Truecolor me llamó la atención y fue una lástima que mis hijos ya habían superado esas edades porque es un programa de orientación vocacional que garantiza el conocimiento de las características fundamentales de cada persona y su relación con las diversas opciones de carrera y formación profesional. También profundiza en las actividades y el entorno que requiere cada ocupación, asegurando un conocimiento efectivo de lo necesario en cada profesión. Muchas veces, al no tener clara su vocación a la hora de elegir una carrera universitaria se cometen errores, por eso no nos sorprende que un día estén estudiando para ser médicos y al final se gradúan de ingenieros.

Perspectivas de futuro

Cómo padres estamos deseos de que nuestros hijos tengan la mejor educación y oportunidades para su desarrollo global en la vida. Hablando con Elisa nos dijo que, “a partir del conocimiento de su estilo, motivadores, habilidades y valores, los jóvenes estarán capacitados para tomar decisiones de carrera que maximicen sus fortalezas, consideren sus debilidades, y alineen su desarrollo profesional con sus pasiones y motivaciones. Esto impactará positivamente en su desempeño laboral, calidad de vida y mejorará significativamente sus perspectivas de futuro, cumpliendo así el anhelo de todo padre para sus hijos”. ¡En hora buena!

Finalmente, “Felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar, porque no se turbarán por lo imprevisible.” Santo Tomás Moro

¡Dios con nosotros!