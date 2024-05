Coherencia y dignidad

A propósito de la coherencia, esta se marchitó por mucho en esta contienda electoral. Yo admiro y respeto a una persona con coherencia en cualquier escenario de su vida. Para un cristiano la cosa tiene otra dimensión porque no solo está medido por lo humano, sino también por el mismo Dios. Aquí no valen palabras bonitas, es dar testimonio de vida con su accionar, con su entrega, servicio y amor. Para ser un buen cristiano es necesario adherirse al bien y hacer el bien.

Papa Francisco

La coherencia cristiana debe estar presente en todo momento de nuestra existencia. Se hace necesario estar alineado a los criterios de Cristo para vivir con justeza por eso, el Papa Francisco lo pone de manifiesto: “La ofensa se vence con el perdón, para vivir en paz con todos. ¡Esta es la Iglesia! Y esto es lo que hace la esperanza cristiana, cuando se adoptan sus rasgos fuertes y al mismo tiempo la ternura del amor”. Por eso, la mayor coherencia cristiana puede estar en la esperanza, e inculcarla en el cuerpo de la Iglesia, donde “todos los miembros se sostienen y se animan”. “Rezar unos por otros”,

Envejecer no es para cobardes

Vi a mi mamá ensimismada en una lectura y cuando le pregunté me paso este texto que comparto con ustedes. Resulta que el reputado actor y director de cine originario de Estado Unidos, Clint Eastwood a sus recién cumplidos 94 años sorprendió con estas afirmaciones: “Envejecer no es para los cobardes. No dejo entrar al viejo en que me he convertido, me mantengo ocupado. “Hay que mantenerse activo, vivo, feliz, fuerte, capaz. No dejo entrar al viejo criticón, hostil, envidioso, murmurador, lleno de rabia y de quejas, de falta de valor, que se niega a sí mismo que la vejez puede ser creativa, decidida, llena de luz y proyección. Envejecer no es para cobardes.”

¡Un genio el gran Clint Eastwood!

¡Dios con nosotros!