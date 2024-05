Una charla sobre como seguir adelante luego de una pérdida

Grupo Blandino organizó la charla “Proceso de recuperación del duelo; como seguir adelante luego de una perdida”, a cargo de la doctora Rosa Mariana Brea.

Durante su participación la especialista destacó que el duelo es una respuesta universal ante un cambio, una pérdida tangible o intangible que se puede expresar de múltiples maneras de acuerdo a la personalidad del doliente, creencias individuales y contexto cultural.

Explicó que la pérdida externa puede ser por perder un trabajo, una casa o un objeto que se atesora y hasta por emigrar. En cambio, las internas o intrapsíquicas puede ser por la pérdida de seres queridos por muerte, pérdida de una mascota, de un sueño no alcanzado, divorcio o separación.

“Concluir una relación de pareja, una amistad, puede conllevar a un proceso de duelo”,señala la experta.

Señaló que en la anatomía del duelo la culpa es parte integral del proceso del. Ayuda a entender la relación vivida con la persona que ya no está. Es por esto que hay que diferenciar entre culpa y resentimiento.

Dijo que todo proceso de duelo es único para cada persona. Ante un duelo toda la familia lo vivirá de acuerdo a etapa de vida, como ha sido la relación con el doliente,personalidad del doliente, historia de pérdidas y apoyo familiar social.

El manejo social del duelo no puede obligar al doliente a llenar expectativas, no presionar y explicarle que el duelo no es una enfermedad, concluyó Brea.

Al finalizar la charla el presidente ejecutivo del grupo, Franklin Mejía agradeció la presencia de los invitados destacando el compromiso que tienen de llevar orientación a la sociedad sobre una problemática que afecta de una manera u otra a las personas.

Eric Dalmau, Raquel Vicini y Leidy Aguiló.CORTESíA DE LOS ORGANIZADORES