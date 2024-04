Mi experiencia en Premios Platino

Invitada por Egeda Dominicana, entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, a través de Irene Morillo, CEO de la agencia de Relaciones Públicas Stimulos Creativos, estuve de cerca disfrutando de la XI edición de Premios Platino. La gala del cine iberoamericano se celebró en el Teatro Gran Tlachco, Cancún, México.

Los detalles

Como parte de la experiencia nos hospedamos en el lujoso complejo hotelero Xcaret México, ubicado en el corazón de la Riviera Maya. Un oasis de belleza natural y comodidades excepcionales que elevan el concepto de hospitalidad a nuevos niveles. Con una arquitectura que se integra armoniosamente con el entorno selvático y el mar Caribe, respetando la naturaleza, cada rincón de este resort exalta la cultura mexicana.

La muñequita quita pena

En un recorrido por el hotel conocí la ‘muñequita quita pena’, una encantadora leyenda maya que ha sido transmitida a lo largo de generaciones en la región de la Riviera Maya. Según la tradición, esta misteriosa muñeca tiene el poder de ahuyentar la tristeza y traer consuelo a los corazones afligidos. Se dice que, al acariciar su suave textura y sus coloridos adornos, las preocupaciones se disuelven y la alegría vuelve a brillar en la vida de quienes la poseen.

Impecable organización

La organización de Premios Platino respeta y facilita el trabajo de la prensa invitada a la cobertura. Los junkets de prensa son parte de las estrategias diseñadas y que permiten a los periodistas acercarse de manera íntima a las estrellas de la pantalla grande. Una ventana privilegiada al mundo del cine y una oportunidad única de entrevistar a directores, actores y otros miembros clave del equipo detrás de las películas nominadas.

Allí conversé con Estibaliz Urresola Solaguren, directora, guionista y productora de la ópera prima “20.000 especies de abejas”, merecedora de cuatro galardones en la ceremonia de premiación.

Lejos de mi zona de confort me atreví a participar en la alfombra roja. Con un código de vestimenta casual con la intención de equilibrar con el cálido clima de la Rivera Maya, más que una simple pasarela fue el epicentro de la moda de la noche. Este icónico paseo fue el escenario perfecto para conectar con el español Juan Antonio Bayona, director de la película más premiada de la noche ‘La Sociedad de la Nieve’, merecedora de seis de los siete galardones a los que estaba nominada, como Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Interpretación Masculina, Mejor Dirección de Montaje, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Dirección de Sonido.

El éxito de la ceremonia

En la gala cada detalle fue meticulosamente cuidado y nada queda al azar. Con una puesta en escena especial, el éxito fue el resultado de un trabajo arduo, dedicación y el enfoque de Enrique Cerezo, presidente de Premios Platino.

La clave, sin duda, radica en la perfecta coordinación entre un equipo de profesionales apasionados y comprometidos que trabajan en conjunto para hacer realidad la visión del evento. Cada persona desempeñó un papel vital en la creación de una experiencia inolvidable para los asistentes, incluida la prensa.

Y cuando digo éxito no solo me refiero a la impecable ejecución logística, Premios Platino es un evento donde los sueños se hacen realidad, las conexiones se fortalecen y los corazones se llenan de gratitud y alegría. Una noche para recordar no solo por lo que se vivió, sino también por cómo nos hicieron sentir: especiales, valorados y parte de algo verdaderamente excepcional.

¡Gracias Premio Platino, gracias Irene Morillo!

¡Hasta el lunes!