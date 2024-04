El documental de la familia Rainieri

El acontecimiento que constituyó la celebración de los 40 años de fundación del Aeropuerto Punta Cana, un sueño de la familia Rainieri que abrazaron don Frank y Haydée Rainieri, no solo reunió un público encabezado por el presidente de la República Luís Abinader, sino que hizo honor a la historia del entorno Bávaro-Punta Cana del cual son pioneros.

El ministro de Turismo David Collado resaltó que, posiblemente, la pareja que soñó con el desarrollo, también está sorprendida con la repercusión de su siembra. Nos agradó que en el documental de unos 12 minutos, donde aparece Ted Kheel, Julio Iglesias y Oscar de la Renta, en una de las tomas aparece nuestra imagen entrevistando a estas personalidades, lo que nos hace parte de la historia.

La meta de Michael Miguel

Una cita del recordado y talentoso Yaqui Núñez del Risco señalaba lo que aprendió de un proverbio chino: “Si te calumnian, no te molestes en responder, tus amigos no lo necesitan, tus enemigos, no te creerán”. Desde que descolló con una original animación en la estación FM 103, de San Pedro de Macorís, conocemos a Michael Miguel Holguín, sus tiempos en Tv-13 y La Súper Tarde, su viaje a Chile, su superación personal y su proyecto de vida. Así que entendemos que continuar firme hacia su meta debe ser el norte de este comunicador que se inició en el Este. Como indicaba El Quijote a su inseparable compañero: “Nos ladran Sancho, cabalgamos”.

Grupo Piñero y Los Ecologistas

La primera edición de los premios Los Ecologistas RD se celebrará como parte de la agenda de la feria DATE 2024, que está programada para finales de este mes en el litoral Punta Cana. Nos llega una invitación que detalla que el propósito de estos premios es destacar la labor de proveedores, colaboradores, aliados nacionales e internacionales que están trabajando activamente en pro del cambio climático. El evento se realizará el 25 de abril, después de la apertura oficial de DATE, en la Sala de Prensa del Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort, en Bávaro.

Primera de Celinés Toribio

La actriz junto a su casa productora Esencia Films, presentó su primer proyecto cinematográfico como directora “La Novia del Atlántico”, una cinta con un enfoque socialmente relevante que pretende inspirar y provocar la reflexión sobre temas latentes entre las mujeres del país y del mundo como son la resiliencia, conflicto intrafamiliar, amor propio e inspiración.

Celinés Toribio, durante el encuentro con la prensa, dio a conocer el rodaje, y explicó: “La Novia del Atlántico es una historia de coraje y comunidad que nos invita a ser testigos de la inspiradora lucha de sus protagonistas”.

“Le doy gracias a Dios de que tal y como lo soñé hace años, me concediera que mi primera dirección en cine sea una película con narrativa conmovedora y que celebre la fuerza y resiliencia de las mujeres. Esta no solo marca mi debut como directora, sino también representa un poderoso mensaje de apoyo con las mujeres como siempre lo he hecho a lo largo de mis 30 años en los medios. Esta historia la hacemos con mucho respeto para todas las mujeres de República Dominicana y el mundo”, afirmó la cineasta.