¿Qué revela el lenguaje no verbal de Kate, la princesa de Gales?

Después de una prolongada ausencia, Kate, la princesa de Gales, reapareció en un video para anunciar al mundo que ha sido diagnosticada con cáncer, expresando su gratitud por el apoyo brindado por su esposo y su familia, aunque sin ofrecer detalles sobre la gravedad de la enfermedad.

Y en un lapso de dos minutos y veinte segundos, logró despejar cualquier especulación sobre su estado de salud.

La escena se desarrolló en un jardín verde, simbolizando vida y esperanza, adornado con narcisos, las flores emblemáticas de la lucha contra el cáncer. Kate estaba sentada en un banco de parque, vistiendo de manera sencilla y con un maquillaje discreto que destacaba su humanidad más que su título de princesa de Gales. Esta aparición en el video ha captado la atención mundial y ha generado mensajes de apoyo y solidaridad de otras personalidades.

Para analizar el mensaje implícito en su lenguaje no verbal, el equipo de Listín Diario entrevistó a Julio C. Monteverde, consultor especializado en comunicación estratégica, psicología y neurociencias aplicadas a la educación y el aprendizaje.

"Al analizar el lenguaje corporal de una persona, no podemos limitarnos a evaluar gestos o comportamientos aislados. Debemos considerar el contexto y los indicios mecánicos para interpretar lo que cada individuo quiere comunicar y lo que intenta ocultar", explica el experto. Además, señala que "aunque la princesa de Gales atraviesa un momento difícil, no puede desviarse del protocolo riguroso asociado a su cargo, el cual no puede ser descuidado".

Aquí los señalamientos de Monteverde:

En el inicio del video vemos una imagen muy bien pensada, sin formalidades, con una luz brillante pero cálida, se evidencia que fue muy temprano en la mañana lo que da sensación de renacimiento si lo comparamos con el amanecer.

El cabello bien cuidado pero suelto para no dar sensación de rigidez, lo que transmite humanidad, frescura, cercanía.

Sin muchos movimientos y con pausas muy oportunas y medidas, destaca el exagerado control los gestos de sus manos, dejándolas en su regazo para ocultar gestos nerviosos o para controlar sus emociones. Este gesto pretende calmar y ser una manera de mantener la compostura y ocultar cualquier ansiedad o incomodidad.

También vemos sus ojos entrecerrados, sin mucha amplitud, una mirada controlada voluntariamente, también puede ser una señal de intensidad emocional, indicando que está experimentando emociones fuertes, como frustración o excesiva concentración.

En el segundo 00:48 mira hacia abajo en una suerte de movimiento reflexivo, para indicar que está en introspección o sumergida en sus propios pensamientos, procesando la evidentemente complicada información que transmite.

En el minuto 1:20, menciona la frase: “i am well” esbozando una sonrisa acompañante, para recuperar la compostura y comunicar esperanza y anhelo de superación, gesto que mantiene hasta el final, sobre todo cuando nombra a su esposo, el príncipe William.

Es un mensaje que definitivamente tuvo mucho de preparación, pero no significa que no sea sentido o genuino. Sin lugar a dudas es una situación difícil y aplaudo la valentía para conjugar la vulnerabilidad y fragilidad de la humana con la firmeza y responsabilidad de la Princesa.

Julio C. MonteverdeFuente externa

La voz experta

Julio C. Monteverde es abogado, consultor especialista en comunicación estratégica y en psicología de las organizaciones. Speaker y conferencista internacional.

Orador máster. Especialista en neurociencias aplicadas a la educación y el aprendizaje. Diplomado en inteligencia emocional, Neurodidáctica y PNL de la educación. Consultor de oratoria política y marketing de la gestión pública. Consultor de branding personal y comunicación de marcas.