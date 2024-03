¿Qué es quimioterapia preventiva? El tratamiento al que recibe Kate, la princesa de Gales

En un mundo donde el cáncer sigue siendo uno de los mayores desafíos de la salud, las noticias de diagnósticos impactan incluso en las figuras más destacadas de la sociedad, como es el caso reciente de Kate, princesa de Gales, quien después de someterse a una cirugía abdominal anuncia que padece la enfermedad.

La cirujana oncóloga Mirna Santiago, sostiene que “este acontecimiento no solo resalta la universalidad del cáncer, sino también la importancia de la concienciación, la detección temprana y la solidaridad en la lucha contra esta enfermedad devastadora”.

En un video, Kate, princesa de Gales, explica que eta recibiendo “quimioterapia preventiva”, y el equipo de Listín Diario conversa con la doctora Santiago, para conocer las incidencias de este proceso.

¿Cuál puede ser el posible órgano afectado?

Atendiendo a que, en su declaración, Kate, princesa de Gales, expresa que en el inicio fue pensando en algo benigno y que posterior a la cirugía fue definido el estatus patológico de la enfermedad "cáncer", una de las primeras patologías a pensar es probablemente ginecológica por ser mujer y en ése sentido probable cáncer de ovario o útero ya que éstos últimos se definen posterior a un procedimiento quirúrgico si es en etapa local o localmente avanzada (éste último define que no ha presentado metástasis a órganos, sino sólo a ganglios) esto se sabe con el resultado recibido cuando se envía el tumor retirado y es estudiado por el patólogo.

Pensar en colorrectal, páncreas o de estómago, e incluso riñón pueden ser una opción, sin embargo, éstos si pueden ser diagnosticados antes del procedimiento.

Las declaraciones indican que, luego de la cirugía recibirá tratamiento con quimioterapia de forma preventiva. ¿Qué es la quimioterapia preventiva?

Es el tratamiento en pastilla o endovenoso suministrado luego de un procedimiento quirúrgico. Aunque el cirujano haya retirado el tumor, se entiende que las células tumorales que están en desarrollo pueden provocar el regreso o diseminación de la enfermedad (que invada otros órganos) por lo que se utilizan este tipo de tratamientos con el fin de bloquear precisamente el proceso de replicación de células malignas y así aumentar el tiempo libre de enfermedad y sobrevida del paciente.

Dependiendo de la quimioterapia se puede administrar en un hospital e incluso en el domicilio.

¿Cuál es el impacto en el paciente?

La quimioterapia puede producir síntomas incómodos para el paciente, incluso la característica alopecia o pérdida de pelo dependiendo de la que reciba porque no todas causan las mismas sintomatologías en todos los enfermos.

¿Puede un paciente sin cáncer recibir quimioterapia preventiva para evitar desarrollar esta enfermedad?

La respuesta es no, el término preventivo en este caso no es para que evitar una enfermedad, es para bloquear la posibilidad de diseminación o retorno. El trabajo de la quimioterapia es precisamente donde ya hay un daño en el ciclo celular.

¿Cuál es la efectividad de esto tipos de tratamiento?

Esto va a depender de la etapa de la enfermedad, el tipo histológico del tumor, el comportamiento molecular y el o los órganos afectados y me refiero a esto porque no es lo mismo tratar un tumor etapa I que una etapa III, que, aunque no esté en órganos como hígado, pulmón y hueso a medida que más avanzada la enfermedad la respuesta al tratamiento será más compleja.

Lo importante es que hoy día se han desarrollado tratamientos blanco moleculares que van directo y precisamente al daño especifico que tenga la célula que ha mutado mejorando su pronóstico.

¿Se debe entender que luego de recibir el tratamiento el paciente está curado?

No podemos hablar de cura hasta pasar 10 años donde evidenciemos que no hubo recaída de la enfermedad por eso se deben seguir los pacientes oncológicos de cerca. El término correcto debe ser enfermedad tratada en seguimiento. Ya luego de los 10 años sí le llamamos supervivientes.

Doctora Mirna SantiagoFuente externa

La voz experta

La Dra. Mirna Santiago realizó los estudios de cirujana general en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas en 2012, con aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

En 2014 finaliza fellowship de cirugía Ooncológica en el Instituto Oncología Dr. Heriberto Pieter, con aval de la Universidad Pedro Henríquez Ureña.

Diplomado de nutrición y dietética en pacientes oncológicos en 2016, Universidad Iberoamericana Unibe, Laparoscopia Avanzada en el Hospital Cencil Corriente Argentina, en el 2019 actualización y manejo del cáncer cabeza y cuello en Cleveland Clinic.

Diplomada en alta gerencia hospitalaria en el 2020. Presta sus servicios como cirujana Oncóloga desde el 2014 en los departamentos de Cabeza y Cuello, Cirugía Digestiva y Pediatría en el instituto Oncología Dr. Heriberto Pieter, en donde funge actualmente como gerente de cirugía impulsando el desarrollo y actualización de los distintos departamentos tales como cirugía oncológica y reconstructiva de la mama, cirugía oncológica y reconstructiva de cabeza y cuello, la unidad de cirugía digestiva entre otros.

Su práctica privada la ejerce en Oncoserv Santo Domingo desde el 2014. Pertenece a la sociedad Dominicana de Cirugía, a la sociedad Dominicana de Cirujanos Oncólogos, Sociedad Dominicana de Hematoncológica, la Sociedad Dominicana de Senología y al Capítulo Hepatopamcreatobiliar Dominicano.