Un festejo por el Día del Reportero Gráfico Dominicano en Miami

Con una elegante alfombra roja en Juana's Latin Sports Bar se inició la celebración del día del Reportero Gráfico en Miami, donde desfilaron invitados especiales, personalidades y líderes de varias comunidades.

En un ambiente de camaradería su fundador y presidente, Claudio Abreu, expresó: “Me siento orgulloso del trabajo en equipo realizado en esta actividad. Deseo es que en nuestra institución, en República Dominicana y aquí en Estados Unidos, permanezcamos unidos en completa armonía para seguir fortaleciéndonos e intercambiando conocimientos y experiencias”.

La entidad reconoció a la honorable Cónsul de República Dominicana en Miami, doctora Geanilda Vásquez, por su apoyo a la institución desde Quisqueya, y ahora en Estados Unidos.

El acto contó con la presencia de la Concejal de la ciudad del Doral, Digna Cabral, quien reconoció el trabajo de los camarógrafos y la institución por medio a una certificación de la ciudad entregada a los camarógrafos por su trayectoria en los medios.

La directiva reconoció a Mayor Christi Fraga (Alcaldesa del Doral) por el trabajo realizado en la ciudad en beneficio para todos sus residentes Fraga propuso a la institución que la próxima celebración del día del reportero gráfico sea en la ciudad de Doral, propuesta que el gremio acepto con regocijo.

La entidad reconoció a varias personalidades.Cortesía de los anfitriones

El acto contó con la presencia de varias personalidades.Cortesía de los anfitriones

También fueron reconocidos el exalcalde Tomás Regalado, Mr. Michael Vega (vocero de Miami Police Dep) Susana Angeles y Pablo Almonte (propietarios de Juana’s Latin Sport Bar), Orlando Vasquez,(policía con 32 años de servicio) Mrs Tania M. Ruez (office of the chief Police Dept.City of Miramar), reconocida por la institución como Orgullo de la comunidad, Mr.Camilo Loret de Mola ( director de noticias Mega TV) y Mr. José Luis Jo reconocido como uno de los camarógrafos por su trayectoria en la televisión y cine.

La institución galardonó a los camarógrafos de Miami: Franklin Soto, Atahualpa Lima, Víctor Rodríguez, José de los Santos, Carlos Díaz Agramonte, Ángel Santana de los Santos, Carlos Lara, Juan C. Martínez y José Miguel Jiménez.

Las periodistas y veteranas reporteras gráficas, Fanny Javier y Helen Masiel Morales por su liderazgo y compromiso en la comunidad de Miramar.

Además, Kelvin Cruz, Martín Durán, José Ramírez, Alexis Camilo Rivera, Gregorio Nuñez y Zoilo Durán, de Nueva York, y representando a New Jersey la productora de televisión y camarógrafa Carolina G Martínez.

La ocasión fue propicia para poner en circulación la tercera edición de la revista ‘Televisión y Más’ con un amplio y variado contenido informativo.