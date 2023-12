Pagés BBDO recibe reconocimiento en Premios La Vara

Pagés BBDO fue reconocida como “Agencia Red del Año” durante la tercera ceremonia de Premios La Vara, un galardón que distingue las ideas creativas por su innovación y originalidad.

La firma fue seleccionada por un jurado de expertos de la industria de la publicidad por su

trabajo creativo, innovador y eficaz con la campaña “Sin bolas no hay juego” para su cliente Farmacia Carol.

Estos premios son el resultado de la gran capacidad creativa y el talento del equipo, liderado por los directores generales creativos Marino Peña Barinas y Miguel Peña Zambrano.

"Este reconocimiento representa una confirmación de nuestra estrategia para seguir creciendo y fortaleciendo el liderazgo, en República Dominicana y en la región, con un solo norte: ser “The Best Place To Grow (talent, business andbrands)”, creando siempre grandes ideas que funcionan", afirmó Felipe Pagés, CEO de la empresa.