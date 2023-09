Una noche de gala para recordar al pianista Van Cliburn

Gracias al trabajo conjunto del equipo de la Fundación Eduardo León Jimenes y la Fundación Sinfonía, República Dominicana tiene el privilegio de recibir, cada cuatro años, a los ganadores del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn, una de las competencias de piano más importantes del mundo, celebrada en Texas, Estados Unidos.

Yunchan Lin, de Corea del Sur, medalla de oro; Anne Geniushene, de Rusia, medalla de plata; y Dmytro Choni, de Ucrania, medalla de bronce, acompañados de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro José Antonio Molina serán los protagonistas de una noche sublime, el próximo miércoles 13 de septiembre, a las 8:00 de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Invitados a participar en el tradicional encuentro La Hora del Té, de Listín Diario, María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y Margarita Miranda de Mitrov, presidente de la Fundación Sinfonía, coinciden al señalar que este concierto, que ofrecerá música de la más alta calidad para el deleite de los dominicanos, reafirma, además, el compromiso de ambas instituciones con el arte y la cultura.

Esta gala, que tuvo sus inicios en 1993 para conmemorar el 90 aniversario del grupo de empresas de la familia León, este año se une a la celebración del 50 aniversario del Teatro Nacional Eduardo Brito y a los 20 años del Centro León y la Emisora Raíces.

“Esta es una gran celebración, y las celebraciones siempre son rituales que invitan a la reflexión, este también es momento para agradecer a doña Margarita Copello y a José León, mi padre, por enseñarnos su amor por la música y trillar el camino que hoy seguimos recorriendo”, enfatiza María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes.

Un nuevo piano para el Teatro Nacional

Todos los detalles están listos para que los amantes de la música clásica puedan disfrutar de la Gala de Ganadores del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn.

Y, por segunda ocasión, E. León Jimenes ha donado al Teatro Nacional Eduardo Brito un piano de cola. Se trata de un exclusivo modelo D de la casa Steinway & Sons. Este instrumento constituye la simbiosis perfecta entre un cuidado trabajo artesanal, el inconfundible volumen sonoro y un modo de ejecución único.

Margarita Miranda de Mitrov, presidente de la Fundación Sinfonía, explica que, “este piano representa el estándar internacional en las salas de conciertos del mundo, construido por una firma que es sinónimo de tradición con 170 años de existencia”.

¿Quién escogió el piano?

Miranda de Mitrov relata: “La casa Steinway & Sons tiene disponible por año un número limitado de pianos por la exclusividad de cada instrumento. Cuando se decidió hacer la donación se contactó a Daniil Trífonov, el mejor pianista del mundo de esta generación, para pedirle que eligiera el piano que vendría a República Dominicana.

En la fábrica, en Astoria, Nueva York, Estados Unidos, nos habían reservado cinco pianos. Después de tocarlos, finalmente, Daniil eligió uno, y nos explicó que los pianos nuevos necesitan un tiempo aproximado de dos años para madurar, que es alcanzar su máximo potencial, este, a pesar de ser nuevo, ya tenía el poderío necesario para el concierto, y se estrenará el miércoles 13 de septiembre, a las 8:00 de la noche, en el Teatro Nacional”.

Programa

Con una exitosa trayectoria profesional de más de 40 años, llena de reconocimientos nacionales e internacionales, y con la humildad que le caracteriza, el maestro José Antonio Molina, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, dice que se siente feliz de estar al lado de estos jóvenes talentos ganadores del Concurso internacional de Piano Van Cliburn, porque ha participado en competencias similares y conoce la disciplina y el esfuerzo que amerita un evento de este nivel.

El maestro Molina explica que para la ocasión se ha seleccionado un programa de lujo. “El Concierto en La menor, de Robert Schumann; una pieza que será tocada por el medallista de oro, Yunchan Lin, y que tiene un valor sentimental para mí porque he estado en la banqueta tocando y ahora estaré en el pódium. Conozco esa obra a la perfección tras pasar largas horas de práctica. Esa pieza es un gran reto para pianistas y directores”.

La agenda también incluye el Concierto No. 1 en Si bemol menor, de Piotr I. Chaikovski. “Este concierto – dice Molina - despertó mi interés por la música clásica después de escucharlo siendo muy joven. Y el Concierto No. 3 en Do menor, de Ludwig van Beethoven, aquí tengo una gran afinidad con el compositor. De manera que prometemos una noche soñada con un balance especial”, concluye el director de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Libre de costo

Como un regalo a la ciudad de Santiago de los Caballeros, la octava edición de la Gala de Ganadores del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn, será transmitida en vivo en el auditorio del Centro León, con reserva previa.