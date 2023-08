Emelyn Baldera: una mujer que no teme a las barreras

En la vida de Emelyn Baldera se combinan la fe cristiana, el amor por su familia, la pasión por la comunicación y el respeto por los derechos de la mujer.

De temperamento fuerte y noble corazón, sus pasos dejan una huella positiva capaz de transformar, motivar e inspirar a otras mujeres para que decidan trabajar por sus propios sueños.

Baldera ha tenido que derribar obstáculos – con frecuencia, en contextos difíciles – pero ha logrado alcanzar su objetivo y hacer camino al andar bajo la premisa que “las limitaciones que alguien nos impone no es lo que nos define”.

Prensa escrita, televisión, radio y medios digitales, han sido las plataformas que ha transitado y que la han dotado de la experiencia necesaria para ser referente en la comunicación.

Por dos períodos consecutivos fue presidente de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), del 2017 al 2019 y, una segunda gestión en 2021-2023, siendo la primera mujer en lograr esta meta.

Durante su gestión desarrolló importantes iniciativas sociales para el fomento de la educación de las nuevas generaciones, como ‘Acroarte Capacita’. Y, por primera vez y gracias a un acuerdo con el Ministerio de la Juventud, entregó 500 becas para el Fomento del Arte y la Comunicación.

Madre, esposa y comunicadora visionaria, ¿cómo equilibras tu vida?

La clave es la organización. Trato de ser madre y esposa a tiempo completo. Agradezco a mi familia por su apoyo, mi esposo siempre me acompaña en cada reto.

Eres una mujer de carácter fuerte y decidido, pero ¿qué te mueve el piso?

Me mueve el piso la desigualdad social, la falta de solidaridad, el egoísmo, la falta de empatía ante las situaciones que nos presenta la vida.

Aunque soy una mujer de carácter, evidentemente necesario para dirigir un gremio de tantas personas diferentes, al mismo tiempo soy muy sensible. Mis hijos se ríen porque siempre termino con los ojos llorosos cada vez que veo algún episodio triste en alguna serie de televisión.

Ser mujer en el mundo del arte tan dominado por los hombres, ¿ha sido el género un punto a favor o en contra?

Ser mujer no ha sido limitante, aunque sí desafiante. En esta área es escaso ver mujeres liderando equipos, cuando lo hacemos siempre quieren subestimar nuestros logros, a veces, señalando que son los hombres los que hacen el trabajo por nosotros.

Nuevos retos

La periodista Emelyn Baldera regresa a la radio como comentarista del espacio “El gobierno de la tarde”, de la estación radial La Z 101 FM.





¿Por qué es importante impulsar el talento femenino?

No creo en la competencia de géneros, pero sí es importante impulsar y abrir paso a otras mujeres, tal y como lo hemos venido haciendo desde cada escenario que nos ha tocado estar.

En todos los espacios hay mujeres con capacidad suficiente para asumir posiciones directivas. A nosotros nos costó llegar a la presidencia de Acroarte, por múltiples razones, entre ellas el propio machismo, pero lo más importante es que al asumir podamos demostrar que lo podemos hacer.

¿Cómo valoras esta etapa de tu gestión en Acroarte?

Ha sido una etapa retadora y de mucho crecimiento, puesto que siempre digo, que, de toda adversidad, algo bueno podemos obtener.

En esta gestión había que demostrar el por qué mis compañeros nos eligieron por segunda vez. Estaban las preguntas de qué haría para superar mi primera gestión. Yo, sin embargo, puedo decir que me concentré en trabajar, trabajar y trabajar y luego seguir trabajando, puesto que es lo único que da resultados positivos.

Dos períodos consecutivos, ¿cuál ha sido el mayor reto?

Recobrar la confianza de los compañeros, patrocinadores y de la gente que nos sigue. Trabajar proyectos sustanciosos que aportaran a la imagen del gremio, mantener la armonía entre los miembros y posteriormente lograr que nuestros socios entendieran la importancia de apostar nueva vez en Premios Soberano, nuestro principal proyecto.

¿En cuáles proyectos dejas tu sello personal?

En Acroarte siempre estuve clara de que somos un gremio de profesionales y que debíamos asumir lo que eso implica.

Es buena la fiesta, pero no todo puede ser diversión. Hay que saber que debemos aportar como institución madura, de ahí que pusiéramos en marcha proyectos como 'Editora Acroarte', a través de la cual contribuimos con la bibliografía cultural dominicana, ya hemos publicado dos libros.

Es igual importante difundir la cultura, de lo contrario no se conoce, pusimos en marcha el proyecto 'Acroarte en Ruta', que nos permite llegar a pueblos y provincias y conocer su gastronomía, su cultura y música, de manera que podamos ser nosotros promotores de esas bondades.

Gracias a un extraordinario equipo con Walkiria Almonte a la cabeza pudimos relanzar el 'Premio al Mérito', el segundo proyecto de importancia de Acroarte que nació en 2012, en el que reconocemos periodistas y personalidades que accionan en el sector cultural, artístico y empresarial que han hecho aportes sustanciales.

En términos de conquistas gremiales, logramos pensiones para compañeros que estaban en edad de retiro. Otro de los proyectos que me entusiasmó es 'Acroarte Capacita' a través del cual formamos a nuestros miembros y también a jóvenes estudiantes con inquietudes que quieren aprender y no tienen recursos.

¿Qué has aprendido en este tiempo frente a Acroarte?

Reafirmé el valor del trabajo en equipo y la importancia de asumir con rigurosidad y compromiso cada proyecto, primero, por respeto a mí misma porque sé que cuando te concentras en trabajar los resultados serán evidentes y positivos.

En lo adelante, ¿a cuáles proyectos vas a dedicar más tiempo?

Tengo varios proyectos importantes que seguiré alimentando y dedicando mis días y noches, además de mi familia. Uno de ellos es la plataforma Mujeres que Inspiran, a través de la cual buscamos visibilizar a mujeres ya sea emprendedoras o de otras áreas, que tienen una historia que contar.

De igual manera estoy concentrada en Mujer & Política, es una sección del semanario País Político, de la que soy editora, visibilizando mujeres del sector político que aspiran a posiciones, o que son militantes o dirigentes de base, o media.

Creo firmemente que hay que seguir visibilizando el trabajo de las mujeres en los diferentes campos y estoy comprometida a hacerlo.

¿Volverías a presentarte como candidata a la presidencia de Acroarte o cierras este capítulo ?

Soy de las que no cree en el absolutismo, puesto que no ya he tenido experiencia al respecto. Al salir de mi primera gestión en 2019, decía que ya era una etapa pasada, sin saber que volvería a Acroarte, por segunda vez. Pero confieso que quiero seguir trabajando otros proyectos importantes que he postergado por concentrar mi tiempo en esta retadora gestión de Acroarte.

Has logrado restaurar la credibilidad de Acroarte y unir a sus miembros, ¿cómo te sientes al ver este resultado?

Llegando al final de esta gestión me he sentado en mi casa a pensar todo lo vivido y agradezco a gracias a Dios por todo lo que me ha permitido hacer.

Han sido días de mucho trabajo, de presión y tensión, de retos y más retos, pero agradecida de todos los compañeros que también han entendido nuestra mística de trabajo en favor de la institución. Del Comité Ejecutivo que nos acompañó. Me siento contenta y agradecida, una frase define todo el resultado ¡Gracias Señor por tanto!