Angie Martínez gana premio ‘The Best Embajadora Destacada en el Extranjero’

La abogada internacionalista y diplomática de carrera, Angie Shakira Martínez Tejera, fue honrada con el premio The Best of DR 2023”, en la categoría “The Best embajadora destacada en el extranjero”, en la gala de premiación organizada por la Revista Mercado.

Este premio constituye un testimonio del impacto positivo que el arduo trabajo de la embajadora Angie Martínez ha tenido tanto en la República Dominicana como en el ámbito internacional.

La revista Mercado aplaude la sólida trayectoria y excepcional labor desempeñada por la actual embajadora de la República Dominicana en Jamaica y la Mancomunidad de las Bahamas, considerándola como “una de las personas más influyentes de nuestro país” y la incluye en el selecto grupo de individuos que representan lo mejor de la República Dominicana.