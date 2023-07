Cathedral Community School es acreditada por Neasc

A través de un proceso de evaluación y revisión externa e interna el Cathedral Community School ha sido acreditado por el New England Association of School and Colleges (Neasc).

NEASC, es una de las organizaciones internacionales más prestigiosas del mundo, que actualmente acredita centros educativos y reconocidas universidades en más de sesenta países tales como los son Harvard, Yale MIT, y Brown University, entre otros.

“Este reconocimiento, es una garantía de que la institución cumple con los estándares de la calidad educativa exigida por esta prestigiosa agencia internacional. En el CCMS estamos muy orgullosos de este gran logro, obtener este mérito demuestra el compromiso de todos los actores que participan en estos procesos, por lo que nos sentimos comprometidos a seguir trabajando de manera sistemática hacia la excelencia”, expuso Ms. Lorena Trinidad, directora Académica del colegio.

Ser un colegio acreditado NEASC conlleva a una autoevaluación y evaluación constante de la calidad educativa de las instituciones internacionales, en las que se observa la filosofía, eficacia de los programas educativos, organización evaluación del desarrollo del aprendizaje, contexto cultural, seguridad, ambiente escolar, instalaciones, prácticas docentes y formativas entre otras.