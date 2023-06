Francisco Montalvo: testimonio de amor propio, disciplina y perseverancia

No hay ninguna regla infalible para alcanzar el éxito. Conquistar un objetivo significa ir mucho más allá del punto de partida, simboliza un cambio radical en el pensamiento y la estrategia. Y, en definitiva, hay que tener una alta dosis de perseverancia.

Este es el testimonio de Francisco Montalvo, un profesional de la comunicación que se ha convertido en un referente de pensamiento estratégico con una atención precisa a los detalles y el don especial de conectar con la gente.

Montalvo cree en el poder de la comunicación efectiva como herramienta que guía a una posición ventajosa en el mundo corporativo, y permite un acercamiento a las oportunidades de desarrollo.

Su propio crecimiento profesional es el ejemplo palpable de este planteamiento.

El ser humano

Basta con compartir con Montalvo por unos minutos para comprobar que de aquel niño tímido a quien le costaba acercarse a las personas y que fue diagnosticado con fobia social y déficit de atención, no queda nada.

“He sanado. He logrado perdonar a ese niño, identificar que era parte de mi pasado, dejarlo en el pasado y construir una nueva persona”, confiesa con humildad.

Montalvo tomó la sabia decisión de cambiar, de arriesgarse, y encontró en la comunicación su pasión.

Está convencido de que el talento debe ir acompañado de una preparación focalizada para alcanzar un objetivo.

Su preparación profesional se inicia en la universidad UNIR, en la ciudad de México, seguida de una extensa lista de maestrías, postgrado y estudios especializados que avalan su desempeño como conferencista internacional y experto en coaching comunicacional, roles que desempeña a través de su empresa Vozzit, fundada hace seis años, y que hoy disfruta de un buen posicionamiento en el mercado ofreciendo capacitaciones sobre comunicación efectiva, liderazgo, miedo escénico, lenguaje corporal y persuasión.

“Ha sido un proceso de paso a paso. Después de cuatro años trabajando arduamente empezamos a ver los resultados. Así comprobé que si lo haces bien y con constancia puedes triunfar”.

Pero la vida también le ha hecho algunas trampas. La pandemia de Covid-19 puso a prueba su capacidad de reinventarse para mantenerse activo y seguir adelante.

“Fuimos de las últimas escuelas en empezar a promover los talleres virtuales porque no quería hacerlo solo para cumplir compromisos económicos, el propósito de Vozzit siempre ha sido ayudar a otras personas, y hasta no estar seguros de que podíamos hacerlo no lo intentamos”.

Otro suceso que le sacudió el piso fue la muerte de su abuelo. “Mi mundo se quebró con su partida, pero la única opción era seguir adelante dando siempre lo mejor de mí”.

El empresario

Para Montalvo, Vozzit no es solo una empresa en la que a diario deposita sus fuerzas para hacerla crecer, es una plataforma que le permite apoyar a otras personas para materializar sus propios sueños.

“En este tiempo he aprendido sobre la importancia de la empatía como valor fundamental para agregar valor a otros. Y es un ejercicio que hago en cada conferencia, no importa si el público está compuesto por cinco mil o cincuenta personas, para mi cada una es importante, y busco la manera de conectar y de ofrecer información de valor con la esperanza de que les pueda servir para su crecimiento”.

El compromiso solidario de Vozzit es llegar a las personas que no tienen recursos para costear una preparación en temas de comunicación, por lo que ofrecen capacitaciones a entidades sin fines de lucro.

“Si queremos hacer un cambio no debemos limitar la preparación a clases sociales que pueden pagar, debemos incluir a quienes no tienen los recursos, pero sí la voluntad de aprender” , concluye Montalvo.

En pocas líneas

“Todo profesional del siglo XXI debe poner atención a sus habilidades de comunicación. Una herramienta vital para posicionarse en su sector, para diferenciarse, para triunfar”.

“A la fecha hemos logrado impactar a más de 40 mil personas, impartir capacitación en más de 40 empresas, y participado como conferencista en importantes escenarios de Estados Unidos y México”.

“No importa lo que tengas en este momento, si tienes algo o no tienes nada. Tu capacidad de perseverar y visualizar la meta que quieres alcanzar te llevará a lograrlo”.