¿Es posible vivir un cristo vivo en Semana Santa?

Semana Santa tiene un significado muy grande, vivir este tiempo "por los caminos de la pasión y la gloria". Caminando desde nuestros corazones y a la luz de la fe junto al Señor desde el pasado ‘Domingo de Ramos’, rememorando su entrada triunfal a Jerusalén.

Este inicio de una difícil semana, la última de su vida humana que le tocó a vivir a Jesús camino a la cruz, pese al sufrimiento y al dolor, sin embargo, gloriosa; porque nos adentramos a ese misterio pascual: de su pasión, muerte, resurrección, y su ascensión al cielo.

La Conspiración de Judas

Justamente este día es llamado “Miércoles del espía “pues fue un miércoles antes de la crucifixión que Judas conspiró para entregar a Jesús. “Por ello, fue pagado con 30 monedas de oro (cf. Mt 26,14).

Jesús, posiblemente pasó el día en Betania. Por la tarde, María de Betania ungió a Jesús con un costoso perfume. Judas objetó pero Jesús lo reprendió y le dijo que María lo había ungido para su entierro (cf. Mt 26,6). Los malvados están acorralando a Jesús y conspirando contra él” y hoy ¿cuántos de nosotros seguimos conspirando contra Jesús?

Hermana Ángela Cabrera

Les comparto la maravillosa reflexión donde la hermana Sor Ángela Cabrera, biblista y fundadora de las Discípulas Misioneras por la Santidad, pone en relieve la posición firme , sincera y de manera especial su infinito amor por cada uno de nosotros de Jesús Cristo.

Jesús siguió la agenda siendo obediente al Padre. Intensificó el tiempo con sus discípulos para aprovecharlo al máximo. Afianzó convencimientos profundos en los discípulos. Estos hombres sencillos que le seguían, no comprendieron del todo, en un primer momento, pero luego, al convertirse en apóstoles, nos hace considerar que Jesús en ellos hizo buena inversión. No perdió su tiempo. No fracasaron las enseñanzas de Jesús.

No debemos olvidar

“También nosotros, en esta Semana Mayor que se aproxima, estamos llamados a vivir el tiempo con nuestras familias y en comunidad cristiana. En la unidad en torno a Jesús se afianzan los lazos de comunión y se debilitan las pequeñas diferencias que promueven la dispersión.

La fuerza de la comunión vence todo prejuicio, todo chisme, toda maquinación. El Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. La hermana Ángela nos invita abrir el corazón y contesta estas preguntas.

1. ¿Qué planes estoy haciendo para la Semana Santa?

2. ¿Este “plan” gira en torno al Señor, a la comunidad cristiana?

3. ¿Le he pedido al Espíritu Santo que me introduzca en el misterio de amor que contiene la Semana Santa?

4. Unos suponen que la Semana Santa son días de diversión, otros contrariamente, que son días de oración y recogimiento. ¿Qué dices tú? ¿Qué Jesús espera de ti en este tiempo?

¡Felices Pascuas de Resurrección!