Fundopo entrega fondos en El Seibo

La Fundación Dominicana de Productores Orgánicos, Fundopo, realizó en el club Faro Hicayagua de El Seibo, un ameno y esperado encuentro a productores de Cacao de las provincias de El Seibo y Hato Mayor a quienes entregó RD$ 5.46 millones de pesos para ayudar a reponer daños por efectos de los fenómenos naturales y la sequía en estos lugares de la región Este del país.

Los ejecutivos de la empresa Yacao SRL, compañía exportadora del cacao abarcó a 442 productores, a quienes se les ha atendido, según la cantidad de cacao orgánico que éstos comercializaron a través de Hispacacao.

Mucha alegría

Hector Epifanio Mercedes, presidente de Fundopo, quien encabezó el encuentro citó el compromiso con la recuperación de los productores de cacao de la zona, con quienes en un ambiente de alegría, compartió un suculento almuerzo, en el que le acompañaron Wilder Ñauhi, director ejecutivo de Fundopo, el gerente de Compras de Yacao SRL, Ignacio Carrasco y Rosairis Báez, gerente general de Hispacacao.

El acto de entrega de los recurso a se realizó en las instalaciones del Club Faro de Hicayagua en Santa Cruz, donde se observaron los rostros alegre de los beneficiados.

Huéspedes de la cumbre hacia el litoral Este

La cumbre Iberoamericana, si bien se está celebrando en Santo Domingo, debido a las facilidades, seguridad y atención es ha traído huéspedes hacia La Romana, para aprovechar los encantos y amenidades del resort Casa de Campo.

Corridas de toros en El Seibo

Desde ya algunos amigos me han constatado para reservar espacios en las patronales de El Seibo, dado que se van a celebrar las famosas lidia o Corridas de Toros, que tienen lugar en los primeros diez días del mes de mayo de cada año y se practica el toreo tipo Sevillano, do de no se mata el toro, solo que solo se llega a cantar.