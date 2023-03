No hipoteques tu vida por dolor...

Ana Mercy Otáñez

Santo Domingo

Hay varios tipos de dolores, identifica el que te estanca o te limita. “El dolor emocional puede ser sentido o llevado de manera diferente entre una persona y otra”. Hace un tiempo que voy por la vida reconociendo que lo importante es vivirla.

Yo trato de hacerlo intensa e intencionalmente, sin embargo, el dolor o el sufrimiento en determinado momento me han hecho presa de situaciones que me han derrumbado, sintiendo sus embates, recibiendo sus estocadas, quebrándome hasta hacerme añicos…

Cuando he estado más rota es de donde he aprendido a buscar fuerzas para levantarme, accionando para que el dolor no me impida vivir la vida de mis sueños, tampoco me detengo en excusas para dejar de lado mis anhelos, objetivos y metas... ¡Me basta con saber que estoy viva!

Resiliencia

“Lo que se comprende se puede superar” así sanamos. La vida es rara, a veces es muy dinámica, otras veces es inestable, pero lo que sí es seguro es que la vida es un constante cambio de escenario, de actores y de libreto.

Es nuestra obligación ser los protagonistas de la historia de nuestra vida o el comandante en jefe de las batallas que tengamos que librar… ¡Esa decisión es nuestra! Hay que aprender a vivir con los momentos de felicidad y con la desventura, emocionalmente hay que aceptar que estas son parte de nuestro existir.

Debemos encontrarle el lado positivo a cada adversidad con el único propósito de reconstruirnos… ¡Oh resiliencia! La vida hay que saber llevarla, pues esta nos enfrenta a “La belleza y al dolor; al éxito y al fracaso; al amor y al desengaño”. Debemos enfrentarlos, porque son elementos colaterales que nos ayudan a crecer y a madurar.

¡Ser fuerte!

No todos amamos de la misma forma, tampoco sufrimos del mismo modo. No he visto un aparato que mida la felicidad o el dolor, tampoco conozco un diagnóstico general en ambos casos, ni medicinas que pueda comprar en la farmacia para sanar la pena en el alma.

Lo que hemos pasado por pérdidas dolorosas, sabemos que tan fuerte nos puede golpear la angustia, lo que nunca podremos saber es el impacto emocional que este pueda causarnos si no lo enfrentamos… Como todo en la vida, el dolor tiene una parte positiva, es difícil encontrarla, pero si nos damos la oportunidad de atenderlo, este nos mostrará una clara enseñanza que nos ayudará a transformarlo en un reto a superar.

El dolor y el sufrimiento pueden destruirnos, no hipoteques tu vida por un dolor que muchas veces no es tuyo y, en otros casos basta con saber gestionarlo. ¡Ocupate en ser fuerte!

¡Con Dios!