Cuando tuve un giro inesperado en mi vida, no hice los acostumbrados cuestionamientos que suelo hacer, tampoco llamé a Dios desesperada... Con fe, obediencia y aceptación trabajé en mi interior para encontrar el lado positivo de la experiencia que estaba viviendo...

Desde mi dolor pude entender muchas cosas y a muchas personas, porque No miramos igual desde el padecimiento o desde la enfermedad. Sentirnos mal, tener limitaciones, no poder accionar como estamos acostumbrados no solo nos limita, sino que nos hace sentir disminuidos…

Cuando tocamos fondo es el lugar ideal para detenernos y comprender nuestro “yo”, conociendo nuestro ser, que es donde expandimos nuestra consciencia; el valor del hacer, donde servimos desde el alma y el corazón; y el de tener que es cuando disfrutamos desde la gratitud…

El libro

Durante ese proceso de sanación, entre terapias y medicamentos, conocí a María Rojas Estapé en YouTube, luego leí sus libros. Mi primera impresión de “Cómo hacer que te pasen cosas buenas”, era de un material sencillo y llano que me llevaría al bienestar, sin embargo, es un texto actualizado a lo que vivimos hoy día, toca directo a quienes andan ocupados, sin tiempo y llenos de compromisos y se olvidan de sí mismos.

En sus páginas, la autora combina experiencias científicas, médicas y psiquiátricas con reflexiones profundas y ejemplos claros que se hacen entendibles a través de las historias de sus pacientes, está muy bien hilvanado, nos aterrizan y nos hacen vernos reflejados en las mismas, trayéndonos a nuestra realidad.

Más que un texto de superación personal, es de autoconocimiento que se convierte en autoayuda. Esta obra nos hace comprender nuestro cerebro, el valor y la importancia de gestionar nuestras emociones para una vida plena y feliz. Es una opción que nos ofrece múltiples herramientas para alcanzar nuestros objetivos en la vida, invitándonos a ejercitar la voluntad, a desarrollar la asertividad, poner en marcha nuestra inteligencia emocional, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, pero sobre todo a ser optimistas. Ah, el Cortisol!

Los capítulos 3, 8 y 9

Aprendí algo de cada uno de los capítulos de este libro. Cuando no podamos solos, busquemos ayuda. En sus páginas, marqué esto: “El silencio es el portero de la intimidad”, y “Comprender es aliviar”… Pensemos! Los capítulos 3, 8 & 9 hay que ponerle atención… "Conocerse es el inicio de la superación"… Entonces, Yo, reforcé en este libro mi estilo de vida, los conceptos que a diario práctico sobre felicidad, la risa, mi compromiso conmigo misma, con mi salud, con mi pasión, mi voluntad, mis metas, mis sueños, pero sobre todo con "Mi Mejor Versión".

¡Con Dios!