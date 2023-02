Un 14 febrero diferente: “Entre amigos”

Fanny Santana

Cuando dos vidas se entrecruzan y dejan testimonio de lo que debe ser la amistad fraternal, traspasando el arte del buen cantar y componer para convertirse en familia. Me refiero a Héctor Aníbal y Frank Ceara.

Con estilos diferentes, pero entre ellos se conjuga el talento y esa chispa tan especial con la que han conquistado a un público que hoy seguramente está celebrando la gran noticia de esta gira que inicia Ceara con el tour “Entre amigos”, con el primer concierto este 14 de febrero, en el Teatro La Fiesta, del hotel Jaragua, teniendo a Héctor Aníbal como invitado para celebrar el amor y sellar su hermandad de más de 30 años.

El público no solo disfrutará de estas dos estupendas voces sino también de la magia, compañerismo, empatía lealtad y cariño que se tienen y que ha logrado tocar a ambas familias. Cómo conozco a Héctor Aníbal desde su adolescencia, sé que es un joven que se ha ganado a pulso su sitial en la música, teatro y cine por eso me llena de alegría y en el escenario sabrá poner toda su calidad en esta gira.

Héctor revela por primera vez que su amistad con Frank se solidifica cuando su esposa Yvette Marichal y él decidieron que Ceara fuera el padrino de su hija. “Frank y yo somos amigos desde hace más de 30 años, ha sido el amigo que siempre me ha dado la mano cuando le he necesitado, no solo a mí, también ha sido así para todos los que subimos al escenario a cantar con él. Así que, cuando digo que me da mucha felicidad ser parte de este concierto es porque entre nosotros existe una real amistad, igualmente, entre todos los que les acompañaremos en esta gira”. Dígamelo a mí, ya son una pariente.

“El tour Entre Amigos contará con la maravillosa orquesta de 15 músicos, dirigida por Pengbian Sang. También formarán parte de esta aventura: Adalgisa Pantaleón, Maridalia Hernández, Daniel Santacruz, Héctor Aníbal, Pavel Núñez, Nairoby Duarte, Quico Rizek, Roger Zayas y Mariela Mercado.Las demás fechas serán anunciadas próximamente, las boletas ya están a la venta.

Entre las ciudades que visitarán están Santiago, Jarabacoa, Puerto Plata, además de Punta Cana, bajo la producción de Vibra Productions.

Finalmente, ya que estamos a punto de conmemorar el Día del amor y la amistad, celebró que Frank Ceara esté dando muestras de un sentimiento tan genuino y verdadero como es el amor, con su concierto “Entre amigos”.

