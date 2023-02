Tú, el celular y yo… ¡Que romántico!

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

Si alguna vez has tenido la sensación de estar ‘conversando’ con tu pareja mientras presta más atención al teléfono celular que a lo que le estás diciendo… ¡Bienvenido al club!

Puedo decir que le pasó a la amiga de una amiga… pero mentiría, tengo que confesar que me pasa a mí casi a diario, y a la gran mayoría de mis amigas. Y lo cierto es que la tecnología ha traído también un lado negativo que muy pocos quieren aceptar.

En las relaciones de pareja, y quizá sin previo aviso, el celular poco a poco se va convirtiendo en el refugio perfecto cuando tienes que enfrentar alguna situación, dar alguna respuesta o simplemente intentar ‘dejar que pase el tiempo’.

El acto de mirar el celular a cada momento se ha consolidado como una acción tan cotidiana y natural como peligrosa. Y crea conflictos, claro que sí, sobre todo cuando finalmente hasta llegas a cuestionar sobre la importancia de lo que se ve en la pantalla y lo significa para tu pareja prestar atención en el momento presente. Es así como un día llegas a sentir que estas al lado de alguien que no está a tu lado.

Un tema que hasta tiene su propio léxico. En inglés, la palabra ‘phubbing’ que se utiliza cuando estás ignorando a tu pareja porque prefieres usar el celular.

A todas las generaciones

Lamentablemente, cada día son más las parejas que se van acostumbrando a solo hablar por WhatsApp en lugar de hacerlo de frente, otros salen juntos a cenar y aprovechan cualquier momento para usar el celular y revisar sus redes sociales para ver qué pasó con la vida de otros, cuando la de ellos se esfuma sin ni siquiera notarlo.

Y existen casos peores, existen personas que prefieren contar en sus redes sociales todo lo que hacen durante el día, cómo se sienten, cuáles proyectos tienen pensados, y todo lo que se les ocurra, antes de comunicarlo a sus parejas.

Y no se trata de que el celular sea prohibido, para muchas personas es una herramienta fundamental de trabajo, es tratar de que su uso no afecte la calidad de la relación de pareja.

¿Qué podemos hacer?

“Una clave para una relación saludable es estar presente”, dice James Roberts, autor de Too Much of a Good Thing: Are You Addicted to Your Smartphone?

Un estudio publicado en 2016 en la revista Psychology of Popular Media Culture, reseña que, el 70 por ciento de las mujeres opinaron que los teléfonos inteligentes estaban afectando negativamente su relación.

Lo ideal es llegar a un acuerdo para determinar los tiempos en que el celular quede fuera de los momentos más importantes de la relación de pareja.

¡Difícil! Te juro que lo sé, pero podemos intentarlo.

¡Hasta el lunes!