Tiempo de poner la casa en orden

Este es el momento ideal para organizarnos y ver desde la responsabilidad de un análisis de conciencia las necesidades de nuestra alma. Es ahora cuando debemos poner atención y pasión a lo que queremos, con el propósito de aceptar y reconocer que tan dispuestos estamos a trabajar para alcanzarlo.

Iniciemos de manera orgánica a darle la prioridad que merece en nuestra vida a todo lo que nos importa, en especial a aquellas cosas que siempre están en nuestra lista y que por alguna razón postergamos.

Una de las maravillas que nos da la edad, es el privilegio de la elección y el de priorizar, de ponernos en el lugar que nos corresponde y de elegir hacia dónde vamos, sin reglas, sin remordimientos y sin detenernos por lo que piensen los demás.

Es en la madurez donde miramos y escudriñamos sobre lo que queremos hacer, las decisiones que debemos tomar y los cambios a implementar… Aquí no importa quien quede fuera o quién entre, lo relevante es lo que sentimos y valor del presente.

Febrero

El inicio de un nuevo periodo no nos exige que arranquemos el primero de enero, sino cuando estemos listas, cuando hayamos reflexionado lo suficiente como para llegar al entendimiento de que nosotras debemos estar primero en la lista de nuestra prioridad, que nuestro tiempo debe estar concentrado en lo que satisface nuestra alma y nos hace feliz…

Sin importar los patrones que tengamos que romper ni las creencias y tradiciones que tengamos que sepultar. He podido advertir como hay decenas de mujeres que van por la vida complaciendo a otros, dejando sus sueños para cuando los hijos crezcan o la situación mejore, otras se empoderan por estar en lo que está de moda…

¡Eso no es vida! Es momento de que dejemos de montarnos en la “ola exitosa” de otras personas y disfrutemos nuestro propio viaje al éxito, porque ya sabemos que no hay necesidad de forzar ni de desgastarnos para encajar en lugares a los que no pertenecemos… Ahora lo fundamental es vivir, a nuestra manera, de la forma que entendamos y bajo nuestras propias condiciones.

¡Muévete!

Que el remeneón con el que arrancó este mes nos sirva de inspiración para movernos, si estamos listas. Definamos por donde comenzar y tracemos un nuevo recorrido… ¡No es fácil! Pero tu actitud y decisión te llevarán a romper esquemas, cambiar rutinas, salir de tu zona de confort y, comenzar de nuevo, porque cuando tenemos ganas estás encuentran alas, que nos ayudan a despegar y nos conducen hacia el camino correcto de la materialización de nuestros sueños. ¡Sigue tus instintos!

¡Con Dios!