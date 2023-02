DGA celebra encuentro con egresados de Pasantía

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

La Dirección General de Aduanas (DGA) realizó el primer encuentro con 400 jóvenes egresados del programa Pasantía DGA, el cual brinda oportunidades a estudiantes de término, de todo el país, para adquirir experiencia laboral y desarrollar sus aptitudes profesionales.

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, expresó que, el programa de Pasantía es uno de los que más le llena de satisfacción, puesto que, con esta iniciativa, “se cambia la vida de muchos jóvenes, que son los que están llamados a prepararse, leer, entrenar su mente y a emprender”.

“No bajen la cabeza, no se rindan, la suerte no existe, se construye, emprendan el camino de una República Dominicana, tierra con una gran riqueza y con una ubicación geográfica estratégica, que puede ser próspera, y por eso hemos apostado a ustedes”, apuntó

Laura Gil, anterior coordinadora del programa “Pasantía DGA”, expresó el reto que supuso crear, desde cero, el espacio que se ha convertido en uno de los buques insignias de la entidad, “pues tenía que ser un programa distinto, incluyente, que además cumpliera con las expectativas de los pasantes y de la institución”.

Gil exhortó a los noveles a que nunca se les olvide el compromiso que tienen con la sociedad y el país: “ustedes son y serán lo que decidan ser. Para dejar un legado tienen que trabajar, porque hay un país que cuenta con ustedes”.

Panel con “Joven a joven”

En el encuentro se realizó el panel “Joven a joven”, moderado por Amada Méndez, gerente de Recursos Humanos, y Martelli Canaan, coordinadora del programa Pasantía, en donde los egresados Yankerly Reyes, Idaliza Rodríguez y Pedro Mota, contaron sus experiencias y cómo impactó sus vidas, en lo personal y laboral, esta oportunidad.