El nuevo modelo de centros de servicio de BMW Group en el Caribe

Santo Domingo

El distribuidor oficial de BMW Group, Magna Motors, inauguró en República Dominicana el primer centro de servicios bajo el nuevo diseño y formato para este tipo de facilidades, convirtiéndolo en el más vanguardista y completo del Caribe.

El centro automotriz cuenta con los estándares del comercio minorista del futuro (Future Retail). Con la capacidad de atender hasta 40 vehículos por día, brindar servicios expresos de detailing, tienda de repuestos y accesorios, restaurante y bar.

Además, con una recepción activa climatizada para todas las marcas y la ampliación del servicio expreso FastLane. Las facilidades ofrecen una experiencia integral de posventa que integra todas las áreas de servicio de las marcas de BMW Group en un mismo punto, una recepción activa para motocicletas y espacio de parqueo para las mismas que incluye tiendas de accesorios y equipamientos para todas las marcas.

En su discurso de apertura, Agustín Lama Verdeja, presidente de Magna Motors, resaltó: “Esto no es un taller más, esta es una nueva y muy distinta experiencia de servicio, no sólo para los vehículos, si no para los clientes donde estos pasan a ser parte de la experiencia conectando de una forma más profunda con las marcas y con su pasión”.