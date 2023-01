Propósitos de año nuevo: ¡Mi mejor versión!

Ana Mercy Otáñez

amercy@gmail.com

Santo Domingo

Los inicios son momentos muy especiales en la vida de las personas. Unos toman en cuenta los detalles, otros asuntos más relevantes, en ambos casos son momentos de entusiasmo y expectativas. Hago esta reflexión a propósito de que estamos en enero.

Cada inicio de año planifico mi proseguir trazando el camino correcto para continuar con mi plan de crecimiento y desarrollo personal y con el paso del tiempo he aprendido técnicas y herramientas que me han ayudado a definir esta planificación en el marco del equilibrio y la estabilidad...

Detenerme y sostener un encuentro conmigo misma me ha ayudado a recapitular sobre el año que despido… es un momento muy mío, cargado de emociones y sentimientos que me permiten valorar todo lo vivido en su justa dimensión, desde el agradecimiento…

En este encuentro personal, me sorprendo cuando contacto las maravillas de Dios; pongo especial atención a las personas y situaciones que llegan sin avisar y que traen consigo mares de bendiciones y oportunos aprendizajes… Me río de los milagros divinos, porque hacen sintonía con mi intuición, también me gozo mis travesuras y ocurrencias, lloro por los momentos de dolor, por las pérdidas y las enfermedades…

Uff, pienso en esos instantes que me dejaron sin aire… ¡Es un deleite! Todo esto forma parte de mi esencia, y es mi manera de ordenar la casa, aquietar al espíritu loco que habita en mi mente… para darle paso al Ángel que me protege. Atesoro mis momentos de introspección, porque me permiten conectar conmigo misma, con mis sueños y me inspiran...

Que sí, qué no...

La idea es, mirar atrás agradeciendo lo vivido y tener la capacidad de encontrar la magia de la paz dentro del caos y el amor dentro del dolor… solo así podremos ver cada situación como un reto y no como un problema.

Cada comienzo es una recopilación de ilusiones, de expectativas que nos llenan el alma, es la capacidad de contemplar con objetividad lo que nos funcionó y lo que no.

Todo inicio trae consigo un sin número de actos y hechos por definir para conseguir claridad y dirección en nuestras metas. Cuando recapitulamos caminamos con propósitos, sabiendo que encontraremos retos que superar y personas o motivos que nos inspiraran a trabajar por nuestros anhelos desde lo más profundo de nuestra alma.

Cada inicio de año es oportuno para retomar el control de nuestras vidas, accionando en favor de nuestras metas y objetivos, de lo contrario, trabajaremos en los propósitos de otros o nos insertamos en lo que está de moda o en lo que hoy día llamamos viral. ¡Es momento de comenzar!

¡Con Dios!