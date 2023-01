Un gran festejo para recibir el 2023

Redacción Sociales

Punta Cana

Como es tradición, los propietarios de Grupo Puntacana organizaron un espectacular encuentro para recibir el nuevo año.

Los invitados se dieron cita en La Cana Golf & Beach Club, donde disfrutaron de la fiesta exclusiva denominada ‘New Year’s Eve Glitter Party’.

En el restaurante Playa Blanca Puntacana Resort & Club se celebró el ‘New Year’s by the Beach’ con la electrizante música de Departes, Naim Abreu y Live Percussion by Luinis Quezada