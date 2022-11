Lo que vimos en la alfombra de los premios Latín Grammy 2022

Eddy Gómez

@eddygmzz

Especial para Listín Diario

En un mundo paralelo estaría Tim Burton junto a Alexander McQueen aplaudiendo de pie con música de Guitarrica de la fuente de fondo, y es que, sin duda alguna la alfombra roja de los Latin Grammy 2022 fue un derroche de drama entremezclado con buen gusto (en los mejores casos).

Tonalidades sombrías, textiles oscuras con texturas increíbles, volúmenes ingeniosos, asimetrías y una onda maximalista moderna con rasgos teatrales sería la mejor manera poética de definir lo que sucedió en Las Vegas.

Te invito a leer este análisis de estilismo para ver cuáles fueron los “dark looks” acertados y los no tan acertados, que se abra el telón:

Rosalia y Rauw Alejandro

Imposible no iniciar este listado sin mencionar este par; tendencia durante toda la noche desde la llegada a la ceremonia por sus bien armonizado pero no disfrazados looks, un balance perfecto entre lo urbano y seductor que los caracteriza pero con ese toque fashion que requiere esta alfombra, Rosalia lució un vestido MIU MIU con detalles bordados en pedrería y apliques de cristales sobre una silueta bastante “noventosa” con una transparencia y apertura inferior lateral que evocada lo sensual sin caer en vulgaridad, un par de lentes dieron el “toque motomami” por otro lado, Raw llevo el pelo estilizado con trenzas un gran acierto para cuidar la estética del Black suit en cierre doble con un aire clásico que se aderezo con un par de botas de tacón y un broche de rosa roja con tallo dorado !Un gran cuidado en los detalles!

Cristina Aguilera

Si, la estética de villana le va bastante bien y es que este vestido en morado eclesiástico de textura metalizada con una pieza arquitectónica “barroca” superior a juego monocromático con su maquillaje nos hace recordar a las malas de Disney, sin embargo, bien sea dicho el color le va genial con su cabellera rubia platinada, la silueta... “de muerte” en buen lenguaje de dante.

Luis Fonsi

Entre los caballeros, de los mejores vestidos, una silueta pijamera en la chaqueta con solapa satinada bastante sofisticado y traje con texturas metalizadas en un excelente fit para su estatura, lució elegante pero moderno y no opacado por su pareja sino más bien, acordes el uno al otro.

Rosario Flores

Una apuesta arriesgada a pesar de ser negro el conjunto de elementos: textura tweed, macro aplique floral y transparencias le dieron un aspecto desenfadado pero “interesante” la propuesta hubiese sido aún mejor vista si la cabellera rockstar se hubiese estilizado con un “Bun” o una cola minimalista.

Sebastian Yatra

Firmado por D&G una chaqueta “torera” de pedrería negra y detalles satinado a juego con un pantalón corte “pata de elefante” con una estética “retro” y “reckless” eso sí, con un fit perfecto y un estilismo ideal para esa onda de “estrella rebelde” que hemos visto del cantante en sus últimas apariciones, para mí una 10/10 seguro, nada aburrido.

Elena Rose

Impecable, maravillosa y en armonía perfecta entre todas las piezas de su look, las cuales a pesar de ser ricas en texturas y volúmenes lograron tener el hilo conductor del color, como salvador común, y es así como un dramático se vive en esencia sin dejar de ser agradable visualmente ni cayendo en lo predecible.

Clarissa Molina

La dominicana luce sutilmente imponente jugando con una estética “femme fatal” con increíbles detalles en cristales y esmeraldas, manteniendo su fidelidad al estilo seductor con “cutouts” en toda la pieza, el balance y conexión entre todo el look es sencillamente majestuoso.

No tan bueno…

Camilo y Eva Luna

El estilo personal es aquello que nos hace diferente y únicos, pero, hay ciertas recomendaciones de balance visual que deben primar, el “oversized” no es para todo el mundo y mucho menos en un contraste de color tan distante como el blanco/ negro, un memo que definitivamente no le llego a Camilo en las últimas semanas; desenfadado, inadecuado y sacado de una película de humor negro, una imagen que deja mucho que desear y con Eva luna a su lado, pues “perfecta” a juego con el desbalance.

Yalitza Aparicio

Tanto por dónde empezar pero iniciemos por algo básico el tono plateado sobre su piel; una apuesta segura a avejentarse y marcar su línea de expresión, un two pieces que destaca su silueta carente de cintura, un estilo de calzado que resta estatura a sus ya piernas “petite” en fin, pareciera que tras cada ocasión intentan disfrazarla de alguien o algo que no es y es muy notable hasta en su lenguaje no verbal.

Silvana Estrada

Ganadora como mejor nueva artista, pero definitivamente ni cerca de ser “mejor vestida” un conjunto de elementos pocos favorecedores: maxi falda a juego con mangas de volumen con cuello alto sobre un rostro redondo y cabellera llevada al descuido con aretes alargados !un NO rotundo! con múltiples oportunidades de mejoras

Samantha Camara

Sin palabras y no en el buen sentido de la expresión, una desnudez innecesaria con detalles grotescos y poco coherentes en un look, una visibilidad de prendas interiores inexplicable y un resultado final nada interesante, si de premios por looks se tratara este estuviese en bastante cercanía a “lo peor de la noche”

Una alfombra donde más de uno se arriesgó y triunfó (no hablo precisamente de ganar estatuillas), otros tantos lucieron fuera de lugar e incluso una minoría sobrepasando el estilo personal, las tendencias y la diversión cayeron en mal gusto, pero si algo aprendimos de este repertorio de looks es que la línea de tendencia dramática se mantiene y que cuando se sabe llevar puede lucir genial. El negro fue el rey de la noche, los cristales y las piernas visibles, hasta una próxima entrega y con mucho drama dantesco me despido.