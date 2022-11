Una mujer que ha decidido impulsar a otras mujeres para alcanzar el éxito

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

El currículo profesional de Gisel Castillo y su vasta experiencia laboral, son un claro testimonio de la disciplina, compromiso y pasión que ha puesto a su preparación.

Experta en marketing, publicidad, innovación y transformación digital. Entrenadora y asesora en negociación. CEO de la Academia Meet Business, con más de 25 años al servicio de los sectores financiero, farmacéutico, automotriz, salud, gobierno, comunicaciones, medios, consumo masivo, retail y turismo hotelero e industrial.

Es fácil pensar que su vida solo se circunscribe al plano profesional, sin embargo, es, además, esposa y madre. Sus redes sociales demuestran el equilibrio genuino que ha logrado en cada rol.

Tras un largo camino de retos y satisfacciones, Castillo es en la actualidad una de las mujeres líderes como mentora de negocios que acompaña a talentos de alta gestión a hacer sus marcas visibles, relevantes y abundantes a través de diferentes programas.

¿Por qué has decidido enfocar tu propuesta de capacitación a la mujer?

Sin duda alguna la mujer ha apostado por capacitarse en todos los gremios, su presencia es predominante en todos los sectores y esto nos indica una tendencia y un mercado por atender, además soy el vivo ejemplo de que cuando nos decidimos a desarrollarnos y encontramos el acompañamiento adecuado, nuestra vida se transforma y siento un llamado por compartirlo.

¿Cómo defines el concepto ‘mujer empoderada’?

Creo que una mujer empoderada es una mujer sabia, que primero ha sido humilde para aceptar ayuda y despojar creencias, segundo arriesgada para tomar decisiones que le hagan relevante en sus mercados y tercero solidaria porque entiende que el empoderamiento no eleva al ser si no deja un impacto en otros y que es a través del compartir y no de competir como elevamos grandeza admitiendo que el poder es confianza y autoridad cedida para vincularnos en la vida de otros.

¿Qué crees que falta en República Dominicana, más oportunidades para la mujer o más mujeres decididas a crear esas oportunidades?

Creo que tenemos oportunidades y mujeres decididas también, las dominicanas somos mujeres de gran acción, lo que creo que hace falta es una orientación cálida y coherente, siento demasiada competencia, muchas veces esa competencia nos canibaliza en la mediocridad y no vemos el más allá y cada vez que salgo de R.D. y veo la formación de la que gozan muchas mujeres fuera de aquí, vuelvo a confirmar que algunas mentoras y speakers dominicanas siguen confundiendo ‘ser visibles’ con visibilidad y ‘relevancia’ con ruido.

Cuando tocas fondos hay mucha carencia de las bases, de la formación y de las estructuras que realmente producen resultados y transformación, así que siento que nos hace falta empeño en formarnos y olvidarnos del efecto inmediatez para lograr transformaciones valiosas en nosotras mismas que nos hagan referentes valiosas a emular, teniendo en cuenta que el aprendizaje y la formación no cesan y que es un reto constante seguir recibiendo educación para poder dar y tener esa autoridad que buscamos en nuestros mercados.

Proyecto

Un nuevo reto la tiene ilusionada. Se trata de la segunda edición de Woman Meet Latam, una plataforma digital educativa, dirigida a mujeres de Latinoamérica que desean emprender, digitalizar sus negocios y expandirlos por el mundo.

Con diversas estrategias, Castillo comparte su experiencia de cómo ha podido transformar su propia iniciativa comercial en tan solo dos años, con alto alcance y con rentabilidad.

Pionera

La experta en temas de negocios representará la República Dominicana en cuatro naciones de Latinoamérica con su programa Woman Meet Latam: México, Argentina, Colombia y Perú, convirtiéndose en la primera mujer dominicana que logra escalar como conferencista y mentora a nivel internacional de manera presencial en estas naciones de Latinoamérica.

“Woman Meet Latam, es un programa dirigido a mujeres emprendedoras y profesionales, con experiencia en las áreas a las que se dedican, y que desean desarrollar negocios de manera innovadora, haciéndolos crecer”, explica Castillo.

“Nace tras la necesidad de muchas mujeres de exponer y dar a conocer sus negocios, con una mentalidad de seguridad y libre de miedos. Yo quiero que cada mujer tome este espacio como propio y que también muestre quien es y pueda contárselo a otras mujeres”, enfatiza.

Durante el desayuno-conferencia, donde en cada país participará un grupo de 20 mujeres, que abordarán los temas de mentalidad y abundancia, negocios digitales, ventas, negociación, entre otros.

La agenda se inicia en México, para seguir por Perú, Argentina y Colombia.El cierre será en el hotel Intercontinental de Santo Domingo, República Dominicana, el jueves 8 de diciembre.

¿Cuáles son sus expectativas con Woman Meet Latam?

Queremos dejar una huella en la comunidad de mujeres latinas, como una pequeña semilla que vaya floreciendo y generando un gran despertar de consciencia a nivel del desarrollo personal y profesional, haciéndole consciente de que como madres, esposas, hijas, colaboradoras y líderes podemos seguir desarrollando un mundo más digno, compasivo, armonioso, siempre y cuando seamos capaces de reflejar esa armonía en nosotras mismas y para ello es necesario renunciar a nuestros prejuicios y atrevernos a crecer sin buscar aprobaciones externas pero sí en la aceptación de quienes somos y dispuestas a abandonar las luchas para atraer la armonía.

Entiendo que a millones de mujeres les ha costado mucho elevar su voz y ser enaltecidas de algunas posiciones alcanzadas, pero esto no debe sembrarse odio, ni coraje ni competencias, sino más bien recibirlo como una bendición y a través de ese despertar poder mostrar el camino a otras.

Soy una vocera de que no compite el género sino el talento y que en prepararnos están las verdaderas oportunidades, no precisamente en pelearnos con nadie.

¿Qué esperar?

Trabajamos en introspección, nos interesa que seamos capaces de vernos antes a nosotras mismas para entender cómo nuestras creencias pueden impactar los resultados que nos estamos trazando y nuestras propias expectativas.

Luego nos sumergimos en un tema de expansión global basado en digitalización, y por último en seguridad, confianza y estrategias para multiplicar resultados.

De ahí los tres pilares que desarrollamos en nuestros encuentros de mentalidad como la soberanía de nuestros resultados: digitaliza ción como medio de expansión de nuestras marcas; ventas y negociación como palanca multiplicadora, y canal de abundancia.

El programa tiene cuatro horas llenas de anécdotas reveladoras, complicidad y contenidos edificantes.