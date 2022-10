Tributo a Sinatra revive 40 años de historia de Altos de Chavón

La Romana

Con la participación de unas tres mil personas, fue celebrado el 40 aniversario de uno de los escenarios más emblemáticos del país, Altos de Chavón, con la presentación de un Tributo a Frank Sinatra que rememoró la apertura del anfiteatro.

El homenaje estuvo protagonizado por la orquesta la Big Band “Santo Domingo Pops”, compuesta por 16 músicos y bajo la producción y dirección musical de Amaury Sánchez, sumando a los artistas Máximo Martínez, Héctor Aníbal, Laura Rivera y José Guillermo Cortines, con un repertorio de 22 temas del género de Standard de Jazz, para enmarcar una memorable noche.

El concierto se inició con Héctor Anibal, quien interpretó “I Get a Kick Out Of You” y “The Best Is Yet To Come”, segurido de Max Martínez con “The way you Look tonight” y “Fly Me To The Moon”. Posteriormente, José Guillermo sumó “Lets’s Face The Music And The Dance” y “You Make me Feel So Young”, para continuar con Laura Rivera en “Saturday Nigth” y “The Cant’s Take That Away From Me”.