ADR celebra su 59 aniversario con la muestra “Sin Límites”

Redacción Sociales

Santo Domingo

Ya pasaron 59 años de iniciar sus operacionesal servicio de la comunidad con discapacidad, y para celebrarlo, la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), inauguró en Galería 360 la exposición de la segunda versión del “Concurso de Fotografía Sin Límites”, en la que los participantes visibilizan a las personas con discapacidad empoderadas e independientes.

Durante la apertura de la muestra que cuenta con el aval del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), se revelaron los ganadores del concurso, quienes recibieron premios en efectivo, artículos y becas para seguir su preparación.

Celso Marranzini, presidente de la Junta Directiva de la entidad dijo “Con este tipo de iniciativas, buscamos mostrar que tener una discapacidad no es un obstáculo para lograr metas, sueños y destacar en diferentes sectores de la sociedad”.

En el encuentro participaron además, Carlos Yunén, presidente y Claudia Pimentel, directora ejecutiva (Conadis).

Las imágenes participantes en el concurso fueron evaluadas por un jurado, conformado por Cristina Francisco, Bredyg Disla, Mariano Hernández, Franklin Marte y Tony Contreras, quienes observaron desde el aspecto técnico de las fotografías hasta el tratamiento de la representación de la discapacidad.

La fotografía titulada “Mi mundo de burbujas”, de Octavio Madera obtuvo el primer lugar; Leandra Arias alcanzó el segundo con la foto “El arte no tiene límites”; Francesco Spotorno quedó tercero con “Levitación”; mientras que José Guzmán logró la cuarta posición con “Al aire en 3, 2,”

Mientras que el quinto y el sexto premio lo obtuvieron Deibi Marte con “El fuego no me puede detener” y Onelio Domínguez con “La discapacidad no es sinónimo de obstáculo, es dar ejemplo”, respectivamente.