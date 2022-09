El agua es vital para la vida y tenemos que cuidarla

Fanny Santana

santanafanny@gmail.com

Santo Domingo

La importancia del agua es imprescindible para poder vivir, desde la absorción de los alimentos hasta los aportes en lo productivo. Desde que uno va a un médico nutricionista no se queda una pregunta: ¿Cuántos vasos de agua usted bebe al día? Y es lógico, porque sin agua no se puede vivir. He seguido ese tema desde hace años por el manejo que se le ha dado en el país y su importancia.

En este tiempo me alegra ver el trabajo que ha venido haciendo Wellington Arnaud Bisonó como servidor público. Sus competencias y entrega son su carta de presentación. Es uno de los cuarentones más visibles del actual Gobierno desde que asumió la responsabilidad de llevar en sus hombros a INAPA con sensibilidad y enfoque.

Conozco esa institución, “compleja y demandante”, ya que es la rectora de llevar agua potable a todo el país. Ese es un compromiso de marca mayor en un país donde la mayoría de sus ciudadanos no cuidan ni tienen conciencia de ese recurso tan vital para la vida y que además debe ser una responsabilidad de todos.

Buen trabajo

Wellington Arnaud Bisonó, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, se ha esmerado en ir cumpliendo las metas de triplicar el suministro del preciado líquido, y más que eso, el mejoramiento para que ese líquido llegue con mayor calidad para el consumo humano. Les cuento que millón ochocientos mil dominicanos ya reciben agua potable directamente en sus hogares.

Una anécdota

No conozco al joven Arnaud pero si conocí a su progenitor, en muchas ocasiones visitó el hogar de mi madre acompañando a nuestro inolvidable José Francisco Peña Gómez y de ahí llegue a la conclusión que no se podía esperar menos de un hijo de Wellington Arnaud Guzmán, un gran político, quien dejó un legado al país.

Para reírnos un poco, recuerdo un día en Bani, durante un acto donde hacía la maestría de ceremonias presentando a las personalidades que estaban en la mesa principal tuve un desliz, tenía que presentar al senador de esa provincia. Lo llamé como Wellington Arnaud Guzmán. ¡Tierra trágame! ¿Cómo salí del paso? En algún momento se lo contaré.

Conservatorio de danza

Buenas noticias desde el Conservatorio de danzas Alina Abreu, desde el 14 de septiembre sus oficinas estarán habilitadas de manera presencial, en donde podrán conocer el resultado de su bonita remodelación y ver los cupos en las nuevas disciplinas de su elección. Me cuentan que También pueden hacer el proceso de registro de manera virtual, o través del teléfono.

Manuel Alejandro

No puedo despedirme sin compartir esta notica de que Manuel Alejandro estará entre nosotros el 4 de noviembre, a las 8:30 de la noche en la sala Carlos Piantini, del Teatro Nacional Eduardo Brito. El genio de la música tiene en su haber más de 600 canciones, pondrá su voz a temas que le creó a Luis Miguel, Julio Iglesias, Raphael, entre otros. Se le considera el compositor más poderoso del siglo 20. ¡No se lo pierdan!

¡Dios con nosotros!