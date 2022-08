Catas sostenibles, la nueva propuesta de Pernod Ricard Dominicana

Santo Domingo

Pernod Ricard Dominicana innova con un concepto que transformará la tradicional experiencia de catas sensoriales con el portafolio de sus marcas, aportando un revolucionario giro de sostenibilidad y responsabilidad.

Con esta propuesta de experiencias para los amantes de los buenos momentos, la empresa busca revivir la visión de sus fundadores de “crear un mundo más convivial sin excesos”, inspirando a sus colaboradores, sus consumidores, sus socios de negocio y aliados.

El concepto ha sido presentado por Helena Dionísio, Country Manager de Pernod Ricard Dominicana y Alejandro M. Flores, Corporate Affairs & Alcohol in Society Director Latin America and the Caribbean para Pernod Ricard, quien visitó el país para presentar la Hoja de Ruta al 2030 de la empresa, y la agenda de Sostenibilidad y Responsabilidad que lleva a cabo la organización, alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por las Naciones Unidas.

Durante su semana de visitas, Alejandro estuvo acompañado por Helena Dionísio y Francesca Ortiz, Corporate Affairs & Alcohol in Society Manager Caribbean and Central America.

“Como Creadores de Convivialidad creemos firmemente en el arte de compartir todo lo que hacemos. Nuestro objetivo es traer "Buenos Momentos, desde Buenos Lugares" en todo lo que hacemos activando nuestros cuatro ejes de nuestra Hoja de Ruta de Sostenibilidad y Responsabilidad para el 2030: nutriendo nuestros territorio, valorando a nuestra gente, implementando la economía circular en nuestra producción y siendo anfitriones responsables comprometidos a reducir el consumo excesivo de alcohol, creando valor compartido para todos nuestros grupos de interés", expresó Flores.