Los 50 años Banco BHD. Bandex nuevos proyectos

Fanny Santana

Quién podía imaginarse que aquel 24 de julio de 1972, donde fue fundado lo que llamaron Banco Hipotecario Dominicano, este llegando a medio siglo de historia y estar presente con sus aportes en el crecimiento de nuestra sociedad.

Esos visionarios celebran su permanencia de la mano de la buena ética y compromiso con los ideales que enarbolaron en ese emprendurismo que conllevaba competir con la banca privada y pública.

Las veces que he hablado con Luis Molina Achécar, presidente del Banco BHD; me da la misma impresión: confianza y credibilidad; siempre pienso que si la cabeza da esa imagen no cabe dudas que esto ha sido parte del éxito de la entidad bancaria al promover y fomentar el buen manejo de los bienes de sus clientes.

Luis Molina Achécar

Con la presencia de Luis Molina Achécar, presidente del Banco BHD; Steven Puig, presidente ejecutivo de la entidad financiera, personalidades y colaboradores se llevó a cabo una misa de acción de gracias para celebrar sus cincuenta años de fundación.

Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, ofició la eucaristía en la Catedral Metropolitana.

Molina Achécar agradeció con estas palabras: “En nombre del Banco BHD doy gracias al Altísimo por estos estos cincuenta años en los que hemos impulsado el progreso humano con responsabilidad, trabajando día tras día por el futuro que queremos para la sociedad dominicana”.

Por 50 años más

Tras culminar la misa, el Banco BHD celebró un cóctel en el Museo de la Catedral en el que participaron colaboradores y relacionados. El aniversario no se quedó ahí, se convirtió en una semana aniversario lo que tuvo el BHD porque también sus clientes e invitados especiales fueron agasajados en un hotel de la capital.

Fue un concurrido evento donde mucha gente tuvo la oportunidad de volverse a ver “face to face“. Una memorable noche. ¡Felicidades!

La modernización Bandex

El entusiasta economista Juan Mustafá, gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones, junto a su profesional equipo recibió en su sede al superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W, a quien le presentaron los principales avances de la gestión actual.Cabe destacar que el Bandex se encuentra en un proceso de modernización institucional a raíz de su transformación a banco de desarrollo, que incluye el desmonte de los activos heredados del Banco Nacional de la Vivienda (BNV), la implementación de una nueva plataforma operativa o core bancario para subsanar el retraso tecnológico de 17 años con que se encontró la institución, la capitalización del banco y el lanzamiento de nuevos productos bancarios especializados.

Valoración positiva

En el transcurso de un ambiente distendido Fernández W. valoró como positivas las medidas implementadas hasta el momento y señaló importantes áreas de oportunidad para la mejora de los servicios financieros.

El funcionario estuvo acompañado de Marielle Garrigó, asesora de su despacho, y por Bandex participaron Julissa Vásquez, secretaria general; Fernando Key, vicepresidente de Finanzas; Jesseilin Rodríguez, vicepresidente de Tesorería; Sahiana Quezada, consultora jurídica; Clara Yaryura, vicepresidente de Riesgos; María Teresa Ferreiro, vicepresidente de Negocios; y Carmen Ligia Barceló, directora de Comunicaciones.

¡Enhorabuena!