Cap Cana ¡Decenas de razones para vacacionar!

Ana Mercy Otáñez

Santo Domingo

¡Dios creó el mundo, y para vacacionar, escogió nuestro privilegiado y bendito país, con una hermosa naturaleza que lo convierten en un magnífico y atractivo destino turístico catalogado como un paraíso caribeño!

Amo el Este y me inclino por Cap Cana, lugar especial que ofrece miles de opciones para recrearse. Playas paradisíacas con arenas blancas, aguas cristalinas, y ambientes sin igual. Con el paso del tiempo prefiero lugares discretos y exclusivos para celebrar la vida por mi cumpleaños, elijo gozar y agradecer a Dios por lo vivido.

Nada sustituye un momento o una siesta, tumbada bajo una palmera, o disfrutar mi cóctel favorito en el ambiente de mi preferencia. Todo es diferente en un exclusivo hotel que lo incluya todo y me permita contactar lo bueno de madurar y disfrutar de lo que me hace feliz. Amo los espacios que albergan en un solo lugar, sol, playas, gastronomía, actividades diurnas y nocturnas que me permitan vivir el romanticismo a la luz de luna…

Celebrar la vida…

Cada año es importante para mí hacer un “stop” para revisar mis planes y metas y replantearme lo que sigue. La quietud de una playa impresionante abre los sentidos y me permite conectarme con el entorno y dejar volar mi imaginación, con el único fin de darme la posibilidad de pasar balance, en el marco del regocijo y el auto reconocimiento. Cap Cana, nos ofrece lugares íntimos, exclusivos y temáticos a los que concurrir para disfrutar de un ambiente distinguido que, además de playa, sol y arena, ofrece una amplia gama de actividades…

Es el lugar ideal para botar la rutina y disfrutar el descanso.

20 años

Desde hace dos décadas Cap Cana ofrece al mercado local e internacional más de 100 mil habitaciones entre hoteles y el sector inmobiliario. Felicito a las mentes que crearon este destino turístico, elegido por grandes marcas internacionales para posicionar importantes infraestructuras que nos benefician a todos los dominicanos.

Es bueno valorar los aportes que estos generan a nuestra economía y la gran cantidad de empleos que generan de manera directa e indirecta. 8 kilómetros de frente al mar; lo complementan y lo hacen un lugar exclusivo, de igual modo la marina In Land.

Entre otras atracciones oferta el campo de golf Punta Espada, diseñado por Jack Nicklaus, posee establos y el centro ecuestre más completo de la región. Me encantan los hoteles que operan en Cap Cana, todos bajo la modalidad todo incluido y otras atracciones complementarias que conforman el parque temático ecológico Scape Park, al tiempo que se consolida como un destino gastronómico con más de 50 restaurantes distribuidos en toda la localidad.

¡Con Dios!