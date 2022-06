Tania Medina publica el libro "La Belleza de Amarme"

Santo Domingo

‘La belleza de amarme’, un cambio de aceptación y amor es el nombre del libro que la doctora Tania Medina acaba de presentar en el país, luego de darlo a conocer en Nueva York. La obra ha sido concebida apegada a la importancia que tiene el bienestar para el ser humano.

“No dejes que pase la primavera, comienza a florecer amándote a ti misma, y verás que es así cuando de verdad, empieza tu vida”. Con esta cita la cirujana plástica puso en circulación su libro en el Forum Pedro Mir, de Cuesta Libros, confiada en que éste será un aporte para que todos los dominicanos tengan a su alcance las diferentes maneras de amarse a sí mismo y descubrir lo hermosa que es la vida cuando decides valorarla en su justa dimensión.

“Para nosotros es más que una gran satisfacción poder presentar en mi amado país, éste, que no es mi libro, sino nuestra obra maestra para aprender lo hermoso que es amarnos. Anímense a leerlo, que esta es la mejor manera de retribuir todo el apoyo que, a lo largo de mi carrera ustedes me han brindado, creyendo en lo que hago, en nuestra ética profesional, pero, sobre todo, por valorar el amor que les brindo a través de esta filosofía de vida que se concentra en ‘la belleza de amarse’ y valorarse”, puntualizó la doctora Medina.

En la actividad se dieron cita diversas personalidades y público en general, quienes mostraron su interés en comenzar desde ya a dispensarse ese amor propio que hace la diferencia, sobre todo, en estos momentos en los que todos necesitamos estar bien por dentro y por fuera.

En Nueva York

El pasado 15 de mayo, el libro fue puesto a circular durante la realización de ‘The Beauty Experience’ que se realizó por segunda vez en Nueva York y que ella encabezó como mentora de esta iniciativa. La actividad se llevó a cabo en ‘The Manhattan Manor’ y contó con la participación de conferencistas, comunicadores, especialistas en medicina y expertos en diversos temas de los que se tratarán durante la jornada de aprendizaje.