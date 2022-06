Ana Mercy Otáñez

amercy@gmail.com

Santo Domingo

Soy una mujer de experiencias acumuladas, esto me ha permitido aprender que la posibilidad de realizar un sueño es lo que le da sentido a nuestra vida y, nos permite vivir bajo un entusiasmo continuo, dándole color a la materialización de nuestro mundo.

No hay edad para realizarlos, porque todo el tiempo estamos soñando con viajar, con comprar cosas, con una casa nueva, un vehículo, terminar una carrera, conseguir una buena pareja, tener una linda familia, conseguir un mejor trabajo, vivir momentos maravillosos, etcétera… en fin vivimos soñamos y vamos por la vida de meta en meta, que no es más que concretar nuestros sueños, pero seamos sinceros y admitamos, que de todo lo que soñamos es muy poco lo que se hacen realidad, y nunca nos tomamos el tiempo de preguntarnos, ¿por qué?

La situación es: los sueños no se hacen realidad los hacemos realidad nosotros, trabajando día a día por ellos, provocando las oportunidades, estando atentos a las circunstancias y creando el camino para su realización. Nada se logra sin esfuerzo y tener un sueño no es solo quererlo o pensarlo…

Se pierden…

Los sueños se caen si nosotros lo soltamos. Constantemente decimos yo sueño con esto o con aquello, me encantaría que pasara tal cosa, mi mayor deseo es que… pero ¿qué tan comprometidos estamos con nosotros mismos para que nuestros más recónditos sueños se hagan realidad?

Si no asumimos un compromiso que nos permita trazar la ruta de concretar cada uno de nuestros sueños no lograremos que se cumplan, la decisión de continuar o no luchando por nuestras aspiraciones es únicamente nuestra, pero, lamentablemente, muchos creemos que nuestros sueños se logran por el simple hecho de quererlos, sin trabajo, sacrificio o inversión.

¿Con qué facilidad soltamos algo que nos importa o queremos? Desde que aparecen los obstáculos, las opiniones en contra o el esfuerzo que el mismo amerita... soltamos todo, quedando como un buen recuerdo, como ese sueño que tuvimos y nunca se concretó o lo que es peor le echamos la culpa a alguien más, a las eventualidades, al entorno… lo que nunca aceptamos es que aquellos que no logramos es por una debilidad exclusivamente nuestra, porque nosotros somos los únicos responsables de construir, dar seguimiento e insistir para vivir la magia de la materialización de nuestros proyectos…

Los sueños individuales hacen nuestra vida interesante y activa, son el condimento especial que le da sabor a nuestra cotidianidad, sin ellos nuestra vida sería insípida y aburrida. La posibilidad de realizar los sueños, sobre todo con pasión nos lleva a vivir en plenitud.

¡Con Dios!